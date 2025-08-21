x close
Vești proaste pentru șoferi. Rovinieta și amenzile se vor majora de la 1 septembrie 2025

de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   10:15
Sursa foto: observator

Șoferii din România vor plăti mai mulți bani pentru rovinietă de la 1 septembrie 2025  iar amenzile pentru circulația pe drumurile publice fără rovinietă valabilă vor crește.

Începând cu 1 septembrie 2025,

Modificările sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată recent în Monitorul Oficial.

Cât va costa rovinieta

Autoturisme (Categoria A)

  • 1 zi – 3,5 euro (TVA inclus)
  • 10 zile – 6,0 euro (TVA inclus)
  • 30 de zile – 9,5 euro (TVA inclus)
  • 60 de zile – 15,0 euro (TVA inclus)
  • 12 luni – 50,0 euro (TVA inclus)

Amenzi uriașe

Amenzile pentru șoferii care aleg să circule fără rovinietă valabilă vor fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei la autoturisme.

Totodată, persoanele care aruncă gunoaie pe geamul mașinii riscă sancțiuni severe.

Potrivit Codului Rutier, amenzile pot ajunge între 1.000 și 2.000 de lei, iar pe lângă acestea, pot fi aplicate și puncte de penalizare.

Conform Legii 92/2021, aruncarea deșeurilor în spații neautorizate poate atrage amenzi de până la 30.000 de lei, impuse de Garda Națională de Mediu, potrivit spynews.ro.

