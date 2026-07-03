VW ar putea ajunge în mâinile chinezilor: Sfârșitul unui imperiu?

Pentru o companie care a dominat industria auto europeană aproape nouă decenii, scenariul pare desprins dintr-un episod SF.

Marca ce dicta odinioară regulile jocului este acum presată din toate direcțiile: concurența electrică din China, costurile uriașe, fabricile scumpe și tranziția ratată prea lent spre mașina electrică.

Dacă avertismentele se vor confirma, am putea asista la unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria industriei auto: simbolul industriei germane postbelice, construit pe fundațiile unei companii înființate în perioada nazistă, ar putea ajunge sub control chinez. Iar asta ar însemna mai mult decât o simplă tranzacție.

Ar fi dovada că centrul de greutate al lumii auto s-a mutat definitiv din Europa în China. Se zvonește că VW pregătește deja concedieri de până la 100.000 de angajați în încercarea disperată de a reduce din costuri.