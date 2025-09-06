Amazon, investiții uriașe în Franța: locuri de muncă, centre logistice și birouri

În luna mai, cu ocazia summit-ului Choose France 2025, compania a prezentat un plan de investiții de peste 300 de milioane de euro pe teritoriul național, care prevede crearea a peste 1.500 de locuri de muncă pe durată nedeterminată (CDI). Acesta include, între altele, proiectul unui nou centru de distribuție la Illiers-Combray (Eure-et-Loir).

În timp ce unii actori extra-europeni din comerțul online (Temu, Shein, AliExpress etc.) sunt frecvent acuzați că nu investesc suficient în Franța și nu creează locuri de muncă, Amazon a subliniat vineri contribuția sa fiscală. Aceasta se ridică la peste 2,6 miliarde de euro în Franța în 2024, dintre care peste 900 de milioane de euro reprezintă impozite directe (impozitul pe profit, contribuțiile angajatorului, impozitele locale etc.), plasând logisticianul printre „primii 50 de contribuitori fiscali ai țării”.

Multinaționala angajează în prezent peste 25.000 de persoane pe bază de CDI, în cadrul a peste 35 de centre logistice și birouri. În Franța, compania a realizat o cifră de afaceri de 12 miliarde de euro.

(sursa: Mediafax)