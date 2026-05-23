Teatrul EXCELSIOR se alătură evenimentului Noaptea Muzeelor și programează spectacolul itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei

Accesul publicului este gratuit, în baza unei rezervări prealabile, care poate fi realizată aici:

https://forms.gle/cczhc4Tr8zP27TxN6

Construit ca o experiență performativă itinerantă, spectacolul transformă întregul spațiu al Teatrului EXCELSIOR într-un liceu fictiv traversat de una dintre cele mai tensionate și recognoscibile crize ale prezentului: relația dintre educație, adevăr, autoritate și inteligență artificială.

Publicul nu asistă pasiv la desfășurarea poveștii, ci devine parte a mecanismului dramatic: martor, suspect și, în cele din urmă, membru al completului de judecată care trebuie să dea verdictul final. Spectatorii traversează săli, culoare, spații ascunse și zone rareori accesibile publicului, într-un traseu care dizolvă constant granița dintre scenă și realitate.

Pornind de la un incident aparent banal - un test de filosofie rezolvat cu ajutorul inteligenței artificiale, Mickey Mouse trebuie să pleace dezvoltă o radiografie acidă și absurdă a societății românești contemporane. Un profesor le pune elevilor o singură întrebare: „Ce este libertatea pentru tine?”. În scurt timp, descoperă că sute de răspunsuri par generate de aceeași voce artificială. Urmează 358 de note de 1 introduse simultan în catalogul digital al Colegiului Național „Sfântul Augustin”, iar de aici începe implozia întregului sistem.

Elevi, profesori, părinți, jurnaliști, influenceri și reprezentanți ai autorității sunt atrași într-un scandal care explodează în timp real, sub ochii spectatorilor. Într-o lume dominată de breaking news-uri, reacții instantanee și nevoia permanentă de vinovați publici, adevărul devine tot mai greu de identificat. Cine manipulează? Cine spune adevărul? Cine profită? Cine pierde? Și, mai ales, cine scapă, încă o dată, cu tema nefăcută?

Cu umor caustic și o energie care amestecă teatrul, instalația performativă și mecanismele reality-show-ului contemporan, Mickey Mouse trebuie să plece propune un format neconvențional în care spectatorii nu asistă cu toții la același spectacol. Publicul este împărțit în patru trasee diferite, fiecare urmărind povestea din perspectiva unui alt „centru de putere” implicat în scandal: profesorul acuzat, diriginta clasei, reprezentanta comitetului de părinți și grupul elevilor.

Noua producție continuă una dintre direcțiile esențiale ale Teatrului EXCELSIOR: crearea unor spectacole care dialoghează direct cu generațiile tinere și cu temele care le definesc prezentul. În ultimii ani, teatrul și-a consolidat poziția ca unul dintre cele mai importante spații culturale dedicate adolescenților și tinerilor adulți din România, dezvoltând proiecte care abordează frontal anxietățile, presiunile și contradicțiile acestei generații.

Caracterul itinerant al producției transformă experiența spectatorului într-una profund fizică și imersivă. Publicul traversează constant spații diferite, urcă și coboară scări și participă activ la desfășurarea anchetei colective. Spectatorii sunt rugați să poarte haine și încălțăminte comodă.

Spectacolul are o distribuție amplă, reunind actori din mai multe generații ale Teatrului EXCELSIOR: Doru Bem, Annemary Ziegler, Mihaela Coveșeanu, Alex Călin, Raluca Botez, Ion Bechet, Radu Micu, Oliver Toderiță, Loredana Cosovanu, Ovidiu Ușvat, Silvana Ionescu, Cosmina Dobrotã, Robert Radoveneanu, Dan Clucinschi, Ciprian Cojenel.

Regia este semnată de Edda Coza și Dan Coza, costumele sunt realizate de Maria Ștefănescu, iar grafica poartă semnătura Karlei Broșteanu.

Recomandare de vârstă: 14+

Durata: 1h30min (fără pauză)

MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE

de Edda Coza și Dan Coza

Distribuția:

Mihail Manolache – Doru Bem

Bogdana Ciupercescu - Annemary Ziegler

Cerasela Petronela Mateescu - Mihaela Coveșeanu

Tudor Varga - Alex Călin

Iunona Bohuț - Raluca Botez

Vicențiu Vacarciuc - Ion Bechet

Titus Filipescu - Radu Micu

Liviu Papp - Oliver Toderiță

Alexia Avram - Loredana Cosovanu

Marius Chiran - Ovidiu Ușvat

Marcela Mitre - Silvana Ionescu

Anastasia Bodnăraș - Cosmina Dobrotă

Raul Roman - Robert Radoveneanu

Codrin Pojar - Dan Clucinschi

Vasile Bănică - Ciprian Cojenel

