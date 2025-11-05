Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american

Un nou zgârie-nori, cu apartamente ultra-lux pe 109 etaje și „grădini în cer”, se construiește în Dubai. Cum va arăta Sobha SkyParks
Valoarea leului a scăzut însă comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4290 lei, în urcare cu 0,83 bani (+0,18%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4207 lei.
Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4608 lei, în scădere cu 0,77 bani (-0,14%), faţă de 5,4685 lei, cotaţia anterioară.
Gramul de aur s-a ieftinit, miercuri, până la valoarea de 565,0116 lei, de la 567,2841, în şedinţa precedentă.
