x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american

Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   19:45
Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0851 lei, în scădere cu 0,14 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0865 lei.

Valoarea leului a scăzut însă comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4290 lei, în urcare cu 0,83 bani (+0,18%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4207 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4608 lei, în scădere cu 0,77 bani (-0,14%), faţă de 5,4685 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, miercuri, până la valoarea de 565,0116 lei, de la 567,2841, în şedinţa precedentă.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu dolar american bnr
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri