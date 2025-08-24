Bursa de la Bucureşti a pierdut 6,6 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 442,84 miliarde de lei, în perioada 18 - 22 august 2025, în scădere de la 449,44 miliarde de lei, în perioada 11 - 15 august 2025, când au avut loc doar patru şedinţe de tranzacţionare, întrucât 15 august a fost zi liberă legală în România.



Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj uşor peste de 467 milioane de lei, mai mare decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 201,36 milioane de lei.



Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost joi, 21 august, când s-a înregistrat un rulaj de 201,23 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, miercuri, 20 august, cu o valoare a tranzacţiilor de 33,02 milioane de lei.



Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 20.689,53 puncte, în scădere cu 1,59% faţă de săptămâna anterioară. De la începutul anului, BET a înregistrat un avans de 23,74%.



Acţiunile Hidroelectrica au fost în această săptămână cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 187,37 milioane de lei, dar acestea au înregistrat o scădere a preţului de 1,14%.



În topul tranzacţiilor se mai află titlurile societăţii Infinity Capital Investments, cu schimburi de 112,55 milioane de lei (+11,11), şi cele ale Băncii Transilvania, cu 35,23 milioane de lei (-1,40%).



Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Aeta SA (+22,81%), Turbomecanica (+12,59%) şi Infinity Capital Investments (+11,11%).



La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Societatea de Construcţii Napoca, cu un declin de 14,48%, urmate de cele ale societăţii Condmag (-10,81%) şi Mecanica Ceahlău (-7,76%).