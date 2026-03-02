x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   21:45
Războiul din Iran: Piețele bursiere europene se închid pe roșu
Sursa foto: Getty Images/ Piețele bursiere europene lovite din plin de criza din Orientul Mijlociu

Piețele bursiere europene au fost pe roșu. Luni, acestea au închis în scădere pe fondul războiului în desfășurare din Orientul Mijlociu, acțiunile din turism și companiile aeriene scăzând brusc, iar creșterea prețurilor la energie stârnind temeri privind noi presiuni inflaționiste.

Bursa de la Paris a scăzut cu 2,17%, cea de la Frankfurt cu 2,56%, în timp ce cea de la Londra a închis în scădere cu 1,20%, iar cea de la Milano cu 1,97%, potrivit Le Figaro.

„Reacția piețelor financiare la escaladarea din Orientul Mijlociu rămâne în general destul de moderată. Având în vedere creșterea bruscă a prețurilor la energie, pierderile de pe piața bursieră ar fi putut fi semnificativ mai mari la scară globală”, spune Andreas Lipkow de la CMC Market.

Wall Street a avut o evoluție mai bună, indicele Dow Jones scăzând cu 0,17%, indicele S&P 500 mai larg scăzând cu 0,03%, iar indicele Nasdaq crescând cu 0,34% în jurul orei 16:50 GMT. „Statele Unite sunt mai bine protejate” de un șoc energetic „decât Europa datorită independenței sale energetice”, explică Kathleen Brooks. „Mai mult, o creștere a prețurilor petrolului este în avantajul celui mai mare producător mondial, Statele Unite”.

(sursa: Mediafax)

 

