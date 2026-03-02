Războiul din Iran: Piețele bursiere europene se închid pe roșu

Bursa de la Paris a scăzut cu 2,17%, cea de la Frankfurt cu 2,56%, în timp ce cea de la Londra a închis în scădere cu 1,20%, iar cea de la Milano cu 1,97%, potrivit Le Figaro.

„Reacția piețelor financiare la escaladarea din Orientul Mijlociu rămâne în general destul de moderată. Având în vedere creșterea bruscă a prețurilor la energie, pierderile de pe piața bursieră ar fi putut fi semnificativ mai mari la scară globală”, spune Andreas Lipkow de la CMC Market.

Wall Street a avut o evoluție mai bună, indicele Dow Jones scăzând cu 0,17%, indicele S&P 500 mai larg scăzând cu 0,03%, iar indicele Nasdaq crescând cu 0,34% în jurul orei 16:50 GMT. „Statele Unite sunt mai bine protejate” de un șoc energetic „decât Europa datorită independenței sale energetice”, explică Kathleen Brooks. „Mai mult, o creștere a prețurilor petrolului este în avantajul celui mai mare producător mondial, Statele Unite”.

(sursa: Mediafax)