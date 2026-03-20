ARACO vede un blocaj major la orizontul pieței de construcții

"Piaţa construcţiilor din România se apropie de un blocaj major pe fondul încetinirii economice, al întârzierilor în finanţare şi al lipsei acute de predictibilitate în derularea investiţiilor. Tot mai multe proiecte sunt suspendate sau amânate, plăţile sunt întârziate, iar activitatea pe şantiere încetineşte vizibil conturând riscul unui efect negativ în lanţ asupra întregii economii naţionale. În absenta unor măsuri urgente şi ferme din partea Guvernului, sectorul construcţiilor - unul din principalele motoare de creştere în România (8-9% din PIB, în 2025, cea mai ridicată pondere din UE) - riscă să între într-un blocaj sistemic, cu consecinţe negative directe asupra investiţiilor publice, absorbţiei fondurilor europene şi a zeci de mii de locuri de muncă. Explozia costurilor cu combustibilii cauzată de războiul din Golful Persic poate genera doar ea un nou blocaj în domeniul construcţiilor (similar celor cauzate de pandemia de Covid şi războiul din Ucraina) dacă beneficiarii publici refuză sau întârzie ajustările contractuale şi legale", arată reprezentanţii asociaţiei de profil.



În acest context, ARACO propune adoptarea urgentă a unei serii de măsuri care să restabilească predictibilitatea financiară şi continuitatea investiţiilor şi în absenţa cărora sectorul construcţiilor riscă să se "gripeze".



O primă măsură vizează adoptarea unui pact fiscal pe minimum cinci ani care să garanteze stabilitatea taxelor pe muncă, menţinerea regimului TVA aplicabil lucrărilor publice şi predictibilitatea legislativă. "Investiţiile majore în infrastructurile rutiere, feroviare, de mediu, energetice, de sănătate, infrastructura duală sau critică etc. nu pot fi planificate corespunzător într-un sistem fiscal care este schimbat frecvent", susţin antreprenorii din construcţii.



În acelaşi timp, se propune cuantificarea şi plata periodică a costurilor justificate suportate de către antreprenori pe perioada suspendării contractelor de lucrări de investiţii publice şi instituirea unor mecanisme contractuale clare privind gestionarea suspendării lucrărilor şi compensarea costurilor inevitabile.



Referitor la denunţările unilaterale de contracte, ARACO atrage atenţia că acestea reprezintă o reacţie legitimă şi previzibilă a constructorilor la suspendarea nejustificată a finanţării de către beneficiari, generând blocaje majore (conservarea şantierelor, pierderea forţei de muncă, riscul devalorizării GBE (Garanţia de Bună Execuţie) şi ameninţarea cu pierderea definitivă a fondurilor europene).



Pe lista măsurilor propuse se mai regăsesc plata la timp a lucrărilor publice, consolidarea mecanismului de ajustare dinamică a preţurilor, un program naţional de investiţii pe zece ani, reformarea sistemului de achiziţii publice şi eliminarea criteriului 'cel mai mic preţ' ca factor dominant în licitaţii.



De asemenea, constructorii solicită un program naţional de calificare în construcţii, simplificarea autorizaţiilor de construire, accelerarea proiectelor finanţate din PNRR, redimensionarea cuantumului GBE la 3-5%, eliminarea din HG 375/2022 a prevederilor privind documentele constatatoare intermediare şi un Program naţional de locuinţe accesibile.

AGERPRES