Incident aviatic lângă Reșița. Un elicopter IAR-330 al Armatei Române a aterizat de urgență după o defecțiune tehnică

Momente tensionate pentru un echipaj militar: elicopter IAR-330, forțat să aterizeze de urgență lângă Reșița

Un elicopter IAR-330 aparținând Forțelor Aeriene Române a fost nevoit să aterizeze de urgență marți, 26 mai 2026, în apropierea municipiului Reșița, după apariția unei defecțiuni tehnice în timpul unui zbor de instrucție. Incidentul a fost confirmat oficial de Ministerul Apărării Naționale, care a precizat că echipajul format din doi piloți și un mecanic de bord este în afara oricărui pericol.

Aeronava aparține Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata și executa o misiune de antrenament în momentul în care au fost semnalate probleme tehnice. Potrivit informațiilor transmise de MApN, piloții au reușit să gestioneze situația și să efectueze aterizarea în condiții de siguranță, evitând o posibilă tragedie.

„Marți, 26 mai 2026, o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol. Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare” se arată în comunicatul MApN.

Verificări tehnice după incidentul aviatic

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că au fost demarate procedurile standard de verificare și evaluare tehnică pentru a stabili cauzele exacte care au dus la apariția defecțiunii. În astfel de situații, aeronava este supusă unor inspecții amănunțite, iar specialiștii analizează atât sistemele tehnice, cât și condițiile în care s-a desfășurat zborul.

Oficialii subliniază că siguranța personalului militar și desfășurarea în condiții optime a misiunilor aeriene reprezintă priorități permanente pentru Forțele Aeriene Române. Incidentul de lângă Reșița readuce însă în atenția publică riscurile asociate zborurilor de antrenament și presiunea constantă asupra flotei militare utilizate în misiuni complexe.

Alte tragedii în care au fost implicate elicoptere IAR-330

Elicopterele IAR-330 au mai fost implicate de-a lungul timpului în incidente dramatice care au marcat aviația militară românească. Unul dintre cele mai grave accidente s-a produs în martie 2022, atunci când un elicopter IAR-330 Puma a fost trimis într-o misiune de căutare-salvare pentru aeronava MiG-21 LanceR dispărută de pe radar.

În timpul operațiunii, elicopterul militar a pierdut la rândul său legătura radio cu turnul de control și s-a prăbușit. Toți cei șapte militari aflați la bord și-au pierdut viața, tragedia provocând un val de emoție la nivel național.

Un alt accident grav a avut loc pe 21 noiembrie 2014, în zona Mălâncrav, lângă Sibiu. Un elicopter IAR-330 MEDEVAC s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, iar opt militari au murit. Alți doi membri ai echipajului au fost răniți.

Mediafax