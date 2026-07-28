Autostrada Transilvania accelerează: Un tronson ar putea fi finalizat mai devreme

Este secțiunea cuprinsă între Chiribiș și Biharia, unde în prezent stadiul fizic al lucrărilor a depășit 65%.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că mobilizarea constructorului român este bună, cu peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje care lucrează pe întregul traseu.

Tronson finalizat până la sfârșitul anului

Pe aproximativ 15 kilometri ai sectorului a fost așternut stratul de astfalt, iar muncitorii amplasează în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate, 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate, se montează parapetele metalice și continuă lucrările la devierea drumului național DN19E.

„Dacă actuala dinamică va fi menținută, suntem foarte optimiști că la finalul acestui an constructorul va reuși să facă românilor o surpriză frumoasă: deschiderea circulației cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual. Ar fi o performanță remarcabilă pentru primul șantier de autostradă al noii companii de drumuri CNIR”, susține Horațiu Cosma.

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El spune că obiectivul este ca în 2026 să se poată circula pe A3 de la Oradea la Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul „Meseș” între Nușfalău și Poarta Sălajului.

„După ani în care Autostrada Transilvania a fost asociată cu întârzieri și promisiuni neîndeplinite, astăzi vedem tot mai multe șantiere care se transformă în realitate, chiar și în avans față de termenele contractuale. Iar Chiribiș – Biharia este unul dintre cele mai bune exemple că, atunci când există mobilizare și seriozitate, kilometrii de autostradă pot fi construiți într-un ritm care să redea oamenilor încrederea că România poate construi proiecte mari repede și bine”, adaugă secretarul de stat.