Folosești Claude AI? Verifică imediat dacă discuțiile tale au ajuns publice

În unele cazuri, informațiile publicate accidental ar fi putut permite identificarea utilizatorilor. Printre cele mai grave exemple s-a numărat o conversație în care un utilizator a furnizat detalii despre un portofel de criptomonede, date care ar fi putut pune în pericol fondurile asociate acestuia. Alte conversații conțineau conținut sensibil, inclusiv materiale care încălcau regulile de utilizare ale platformei.

Cum au devenit conversațiile publice

Problema a fost legată de funcția de partajare a conversațiilor Claude. Atunci când un utilizator generează un link de partajare, conversația devine accesibilă printr-o adresă URL publică.

În mod normal, astfel de pagini ar trebui să fie marcate cu instrucțiuni speciale pentru motoarele de căutare, precum eticheta „noindex”, care împiedică afișarea lor în rezultatele Google sau ale altor servicii de căutare.

Potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate, inclusiv Wired, unele dintre conversațiile partajate nu au inclus aceste protecții tehnice, ceea ce a permis indexarea lor de către motoarele de căutare. Astfel, pagini care fuseseră create pentru a fi distribuite doar anumitor persoane au devenit accesibile public.

Anthropic, compania care dezvoltă Claude, a transmis că a remediat problema, iar rezultatele respective nu mai sunt disponibile prin căutările obișnuite pe Google, Bing sau Brave. Cu toate acestea, conversațiile ale căror linkuri au fost salvate sau distribuite anterior ar putea continua să fie accesibile.

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Cum verifici dacă ai conversații partajate

Utilizatorii Claude care au folosit funcția de partajare sunt sfătuiți să verifice conversațiile publicate și să elimine accesul acolo unde este necesar.

Pentru a gestiona aceste setări:

Deschideți meniul Setări. Accesați secțiunea Confidențialitate. Selectați Chaturi partajate. Verificați lista conversațiilor și anulați partajarea celor care nu ar trebui să fie publice.

Deși conversațiile nu mai apar în rezultatele motoarelor de căutare, utilizatorii ar trebui să verifice în special discuțiile care conțin informații sensibile, precum parole, date financiare, documente personale sau alte detalii confidențiale.

Anthropic: Utilizatorii controlează partajarea conversațiilor

Un reprezentant al Anthropic a declarat că platforma oferă utilizatorilor control asupra distribuirii conversațiilor și că firma nu transmite motoarelor de căutare directoare sau hărți ale conversațiilor.

Compania a precizat că linkurile de partajare nu pot fi descoperite în mod aleatoriu, ci doar atunci când utilizatorii aleg să le distribuie. Totuși, odată ce o conversație este făcută publică, aceasta poate fi arhivată sau redistribuită de servicii terțe, asemenea oricărui alt conținut disponibil online.

Specialiștii în securitate recomandă utilizatorilor serviciilor de inteligență artificială să evite introducerea în conversații a informațiilor extrem de sensibile și să verifice periodic setările de confidențialitate ale platformelor pe care le folosesc, notează dailymail.com.