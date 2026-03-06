Avionul care i-a adus acasă pe elevii români aflați în vacanță la Dubai a aterizat la București

Potrivit Consulatului, drumul elevilor români prinși în conflict nu a fost simplu. Copiii au fost transportați cu autocarele până la Muscat, de unde s-au îmbarcat în zborul de repatriere, însoțiți în permanență de profesorii lor.

„Ajunși cu bine pe pământ românesc, elevii se îndreaptă acum spre casele lor din Vrancea, Piatra Neamț și Suceava”, anunță Consulatul General al României la Dubai.

Reprezentanții consulari anunță și demersurile în curs.

„Purtăm discuții active pentru organizarea unor noi zboruri de repatriere în perioada imediat următoare. Lucrăm pentru crearea unor culoare de zbor directe către București ale companiilor aeriene de linie. Echipa Consulatului General al României la Dubai muncește non-stop pentru ca fiecare român aflat în regiune să ajungă acasă în siguranță”, arată Consulatul.

127 de români, dintre care 95 de copii, afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu se întorc, vineri, cu un zbor de evacuare. Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Ministerul Afacerilor Externe precizează că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat.

În baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, pentru cetățenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.



Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acțiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetățeni români din Regatul Hașemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autoritățile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Din evidențele MAE, peste 1.000 de cetățeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecție civilă și zboruri comerciale.

Celula de Criză și echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri și evacuări și au în atenție categoriile prioritare: copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

(sursa: Mediafax)