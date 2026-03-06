x close
Vas atacat cu proiectile în Strâmtoarea Ormuz: Iran amenință să dea foc navelor!

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   17:45
Sursa foto: Hepta/ Incidentul s-a petrecut la șase mile marine nord de Oman, iar autoritățile avertizează navele să navigheze cu prudență extremă

Raport: Vas lovit de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz, canalul vital pentru petrolul mondial

Un vas a fost lovit de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz, cel mai aglomerat traseu maritim pentru transportul de petrol din lume, potrivit unui raport emis de Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Marii Britanii (UKMTO). Incidentul s-a petrecut la șase mile marine nord de Oman, iar autoritățile avertizează navele să navigheze cu prudență extremă, potrivit BBC.

Potrivit UKMTO, o sursă terță a raportat că un remorcher a fost ținta unor proiectile de origine necunoscută în această zonă strategică, mărginită de Iran la nord și Oman la sud. "Navele sunt sfătuite să tranziteze cu precauție și să raporteze orice activitate suspectă către UKMTO", se arată în comunicatul oficial.

Contextul tensionat vine după atacurile SUA-Israel asupra teritoriului iranian, care au determinat Teheranul să amenințe că va "da foc" oricărei nave care încearcă să treacă prin strâmtoare. Acest incident ridică temeri privind o posibilă escaladare a conflictului în Golf, cu impact direct asupra prețurilor la petrol și securității energetice globale.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă o arteră vitală: prin ea trec circa 20% din petrolul mondial exportat. Navele sunt îndemnate să rămână vigilente în zonă.

