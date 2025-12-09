Concluzia apare într-o analiză realizată de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Chiriile au crescut mai repede decât salariile în unele județe

„În marile orașe, prețurile proprietăților au crescut constant în ultimii ani, în unele cazuri chiar dublându-se față de 2019. Acest lucru se vede direct în chiriile pe care le solicită proprietarii”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Potrivit studiului, diferențele sunt considerabile între județe: în timp ce în Iași sau Constanța chiriile au devenit mai accesibile decât acum trei ani, în București și Brașov ele au crescut mai rapid decât veniturile.

Cum a fost calculată accesibilitatea chiriilor

Storia a analizat prețurile medii solicitate în anunțurile publicate în octombrie 2022, 2023, 2024 și 2025 pentru:

garsoniere

apartamente cu două camere

apartamente cu trei camere

Apoi, acestea au fost raportate la salariul mediu net din luna respectivă pentru fiecare județ, conform datelor INS. Chiriile exprimate în euro au fost convertite în lei folosind cursul mediu din lunile analizate.

Au fost incluse Bucureștiul și alte nouă județe cu piețe imobiliare importante: Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Ilfov, Sibiu și Timiș.

Cele mai scumpe chirii din România: București și Brașov, lideri detașați

Conform datelor, Bucureștiul și Brașovul ocupă primele poziții la capitolul cele mai puțin accesibile garsoniere, cu o pondere a chiriei de aproape 40% din salariul mediu net.

Interesant este că, deși Capitala are cele mai scumpe chirii raportate la venituri, rămâne cel mai accesibil oraș pentru achiziția unei locuințe, necesitând echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale pentru o garsonieră.

Procent din salariu alocat pentru chiria unei garsoniere:

București, Brașov – ~40%

Timiș – 36%

Ilfov – 35%

Iași – 34%

Cluj – 33%

Constanța – 31%

Sibiu – 30%

Bihor – 29%

Dolj – 27% (cel mai accesibil)

Surprize în topul chiriilor pentru două și trei camere

Dacă garsonierele sunt cel mai greu de plătit în București și Brașov, situația se schimbă la apartamentele mai mari:

Apartamente cu două camere

Bihor devine cel mai scump județ – locuitorii alocă 61% din salariu.

București și Cluj – 52%

Brașov, Sibiu – 51%

Iași – cel mai accesibil, cu 44%

Apartamente cu trei camere

Brașov – 67% din salariu

Ilfov – 95% (din cauza predominanței locuințelor tip casă)

București – 63%

Cluj – 59%

Cele mai accesibile: Timiș (48%), Sibiu (50%), Iași (54%)

Cum au evoluat chiriile în ultimii 3 ani

Analiza arată diferențe semnificative între județe:

Au devenit mai greu de plătit:

București : de la 33% în 2022 la ~40% în 2025

Brașov : de la 36% la 40%

Timiș: de la 28% la 36%

Au devenit mai accesibile:

Constanța : de la 40% la 31%

Dolj : de la 35% la 27%

Bihor : de la 35% la 28%

Iași : de la 38% la 34%

Sibiu: de la 33% la 30%

Dolj și Iași sunt singurele județe unde ponderea chiriei în salariu a scăzut pentru toate tipurile de locuințe analizate.

Comparativ cu Europa, Bucureștiul rămâne printre cele mai accesibile capitale

Potrivit raportului Property Index 2025, Bucureștiul are unele dintre cele mai mici chirii din UE pentru o garsonieră (381 euro/lună), fiind depășit doar de Sofia.

Chirii mai mari se găsesc în:

Budapesta: 444 euro

Bratislava: 570 euro

Praga: 611 euro

Roma: 644 euro

Varșovia: 931 euro

În Paris și Madrid, chiria trece de 1.000 de euro lunar.

Totuși, raportat la salarii, bucureștenii alocă 28% din venit, un nivel apropiat de Budapesta și Roma, dar mai mic decât în Lisabona (46%) sau Madrid (38%). Viena (11%) și Berlin (26%) rămân cele mai accesibile datorită stocului ridicat de locuințe sociale și reglementărilor stricte privind chiriile.

Piața chiriilor din România este departe de a evolua uniform.

În București, Brașov și Timiș, chiriile au crescut mai repede decât salariile.

În Constanța, Iași, Dolj și Bihor, locuitorii alocă azi o parte mai mică din venit pentru chirie.

La nivel european, București rămâne surprinzător de accesibil ca valoare absolută a chiriei, dar mai puțin accesibil când aceasta este raportată la salarii.

