de Redacția Jurnalul    |    30 Dec 2025   •   22:45
Zelenski anunță întâlniri de nivel înalt în Ucraina și Franța, la începutul lui ianuarie
Sursa foto: Hepta/Discuțiile au vizat planul de pace al Ucrainei, care include 20 de puncte, precum și garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina va găzdui, la începutul lunii ianuarie, o nouă rundă de discuții de securitate cu partenerii occidentali, urmată de o întâlnire a liderilor statelor aliate în Franța.

Zelenski a declarat marți că Ucraina se pregătește pentru întâlniri la nivel înalt cu statele din așa-numita „Coaliție a celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța.

Consilierii pe probleme de securitate națională ai acestor țări urmează să se întâlnească la Kiev pe 3 ianuarie, iar o reuniune a liderilor este programată pentru 6 ianuarie, în Franța.

Anunțul vine la scurt timp după vizita lui Zelenski în Statele Unite, unde a avut o întâlnire de două ore cu președintele american Donald Trump, la reședința acestuia din Mar-a-Lago.

Discuțiile au vizat planul de pace al Ucrainei, care include 20 de puncte, precum și garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire, noteazză Kyiv Independent.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a susținut că Ucraina ar fi încercat să îl asasineze printr-un atac cu drone asupra reședinței sale din regiunea Novgorod.

Zelenski a respins acuzația și a afirmat că Rusia caută un pretext pentru a submina negocierile de pace aflate în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Franța ucraina Volodimir Zelenski plan de pace
