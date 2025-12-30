Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute

În această dimineață, site-ul Filarmonicii a avut probleme de funcționare timp de câteva minute, pe fondul numărului mare de accesări, în condițiile în care azi s-au pus în vânzare online biletele la toate concertele și recitalurile celei de-a doua părți a stagiunii 2025-2026. Filarmonica George Enescu își cere scuze pentru neplăcerile cauzate și va căuta soluțiile pentru a consolida platforma, astfel încât să facă mai bine față unor vârfuri de cerere.

Format în Statele Unite ale Americii la University of California Los Angeles, Jacobs School of Music, Indiana University și Arizona State University, Vlad Vizireanu a dirijat numeroase ansambluri, printre care Orchestra di Milano La Verdi, Manchester Camerata, Wiener Kammerorchester și Orchestre National de Lille. Este dirijor invitat permanent al Filarmonicilor Moldova, Iași și Ploiești și director al orchestrelor de la Kitt School of Music și Northern Arizona University. A fost director muzical al Knox Galesburg Symphony în Illinois și North Shore Symphony în New York. A ocupat anterior funcțiile de dirijor asistent pentru Thousand Oaks Philharmonic și dirijor pentru New West Symphony’s Harmony Project și Seraphim Symphony Youth Orchestra din California.

Violonistul Remus Azoiței a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de George Enescu alături de pianistul Eduard Stan, pentru casa de discuri Hanssler din Germania.

A concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall in New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall în Londra, Teatro La Fenice Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena. În 2005, el a interpretat Dublul concert de Bach alături de violonistul Nigel Kennedy în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu. Concertul a fost preluat de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte şi Mezzo. Cu ocazia debutului său la celebra Wigmore Hall din Londra, ziarul Sunday Express scria că “a cântat un concert de neuitat în faţa unei săli Wigmore arhipline şi a ridicat publicul în picioare. Iată un muzician excepţional.”

În 2001, Remus Azoiţei a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale de Muzică din Londra, la acel moment fiind de asemenea cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a Academiei. El este director artistic al Societăţii Enescu din Londra, aflata sub inaltul patronaj al Principesei Margareta. În 2013, Regele României Mihai l-a numit ofiter al ordinului „Coroana Romaniei”. Artistul cântă pe o vioară Niccolo Gagliano, creată în 1750.

Cuprinzând lucrări din repertoriului clasic și romantic, programul celor două concerte include Uvertura Italianca în Alger de Gioachino Rossini, Introducere și Rondo Capriccioso pentru vioară și orchestră, op. 28 de Camille Saint-Saëns, Uvertura Răpirea din serai, KV 384 de Wolfgang Amadeus Mozart, Dansurile ungare nr. 1 și nr. 5 de Johannes Brahms, Fantezia Carmen pentru vioară și orchestră, op. 25 de Pablo Sarasate, Valsul imperial, op. 437 și Polca Tunete și fulgere, op. 324 de Johann Strauss-fiul, precum și Capriciul spaniol de Nikolai Rimski-Korsakov.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision