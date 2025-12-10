Marii chiriași din România plătesc doar „firimituri” pentru birourile luxoase!

Cushman & Wakefield Echinox: Marii chiriași din România alocă sub 5% din veniturile anuale pentru birouri moderne

Cei mai mari ocupanți de birouri moderni din România achită anual peste 260 de milioane de euro pentru sediile centrale și secundare, sumă care reprezintă mai puțin de 1% din cifra lor de afaceri cumulată din 2024, potrivit unei analize lansate de Cushman & Wakefield Echinox.

Studiul examinează 76 de companii din sectoare precum IT&C, servicii profesionale, financiar, petrol & gaze, energie, automotive, e-commerce, retail, FMCG, publicitate, electronice, gambling și cosmetice – fiecare ocupând peste 4.000 mp de birouri.

În total, aceste companii folosesc aproape 1,1 milioane mp de spații de birouri moderne în București și în marile centre regionale – Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara –, orașe ce însumează un stoc total de 4,5 milioane mp.

Sub 5% din venituri pentru birouri: regula marilor chiriași

Analiza arată că:

53% dintre companii alocă până la 2% din veniturile anuale pentru birouri;

31% plătesc între 2% și 5% ;

Doar 16% depășesc pragul de 5%, dar nicio companie nu ajunge la 10%.

În ansamblu, firmele au generat în 2024 o cifră de afaceri cumulată de 41,1 miliarde euro și au aproximativ 120.000 de angajați în birourile moderne închiriate. Costul total al spațiilor – care include chirie, servicii și utilități – se traduce în aproximativ 180 euro/angajat/lună.

IT&C domină piața birourilor

Sectorul IT&C rămâne locomotiva pieței, reprezentând:

44% dintre cei mai mari chiriași,

540.000 mp ocupați,

130 milioane euro/an costuri de ocupare.

Pe următoarele poziții se află:

sectorul financiar – 11% din chiriași, 180.000 mp, circa 50 milioane euro/an;

telecom – 5% din chiriași, 47.000 mp, sub 14 milioane euro/an.

Împreună, aceste trei industrii generează aproximativ 75% din costurile totale ale marilor chiriași de birouri.

Concluziile analiștilor

Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox (foto), subliniază stabilitatea costurilor raportate la venituri în ultimii ani, în ciuda presiunilor economice: