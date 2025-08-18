Creditul imobiliar, o povară pentru români. Dobânzi uriașe și locuințe mai scumpe decât în vestul Europei

Teodora are 21 de ani, este studentă la matematică-informatică și lucrează în domeniul IT în București. Ea vrea să amâne achiziția unei locuințe. „Prețurile apartamentelor sunt acum foarte mari, comparabile cu cele din capitalele europene. Nu mă gândesc să-mi cumpăr o casă înainte de 30 de ani, ideal înainte să încep o familie”, spune aceasta penru observatornews.ro.

La ce vârsă își cumpără românii prima casă

Media de vârstă la nivel european pentru achiziția primei locuințe prin credit este de 34 de ani, dar există diferențe regionale semnificative. În Belgia sunt cei mai tineri cumpărători - 27 de ani, în Franța ș Austria - 31 de ani, în Germania - 35 de ani, în timp ce locuitorii din Spania își cumpără cel mai târziu o casă - la 41 de ani.

„Există și o diferență culturală: în România ne dorim mai mult să fim proprietari, spre deosebire de Spania, unde oamenii sunt obișnuiți să închirieze și să fie mai mobili, iar stabilizarea are loc mai târziu”, spune o tânără din București.

Dobânzi mari la creditele imobiliare

Dobânzile la creditele ipotecare în România ating o rată anuală medie de 9,1%, de trei ori mai mare față de țări precum Spania, Bulgaria sau Elveția.

„În Belgia poți ajunge să plătești 50% din suma împrumutată în total, în România, la aceeași perioadă, se pot plăti și 150%”, precizează economistul Christian Năsulea.

Specialiștii îi sfătuiesc pe cei interesați să își facă bine calculele financiare, mai ales că indicele IRCC, care influențează ratele creditelor în lei, ar putea crește semnificativ începând din trimestrul II al anului viitor, posibil chiar până la 7%, după cum avertizează Adrian Codîrlaşu, președintele CFA România.

Statisticile mai arată că bărbații români stau cu părinții până la 30 de ani, iar femeile până în jur de 25 de ani, reflectând dificultățile legate de accesul la locuință și independența financiară.