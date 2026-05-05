Creșteri URIAȘE la apartamente: Cât de greu a devenit să-ți cumperi o locuință în 2026

Creșteri de 24% a prețurilor în Capitală

Datele recente arată că prețul mediu la nivel național a ajuns la 2.000 de euro pe metru pătrat util. În Capitală, însă, acest nivel este deja depășit în majoritatea zonelor, iar în cartierele semicentrale prețurile pornesc de la 3.000 de euro/mp.

Creșterile sunt alimentate atât de cererea ridicată, cât și de reducerea ofertei. Potrivit specialiștilor, disponibilitatea locuințelor noi a scăzut cu aproximativ 30% în București, în timp ce la nivel național declinul este de circa 15%. În aceste condiții, cumpărătorii sunt nevoiți să plătească și cu 24% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Nici locuințele vechi nu mai reprezintă o alternativă accesibilă. În cartiere precum Titan-Pallady sau Drumul Taberei, apartamentele noi depășesc 2.500 de euro/mp, iar cele vechi ajung la peste 1.800 de euro/mp. În anumite zone, precum Militari, prețurile pot urca până la 4.000 de euro/mp, în timp ce în nordul Capitalei nivelurile sunt și mai ridicate.

Există totuși zone unde prețurile se apropie de pragul de 2.000 de euro/mp, în special la periferie sau în localitățile din jurul Capitalei, precum Berceni, Chiajna, Popești-Leordeni, Bragadiru sau Dobroiești.

Prețuri în Cluj-Napoca

Situația nu este diferită nici în Cluj-Napoca, unde pragul de 2.000 de euro/mp a fost depășit de mai mult timp, iar prețurile ridicate au devenit deja o normalitate.

Motivele scumpirilor

Pe lângă dezechilibrul dintre cerere și ofertă, piața este influențată și de factori externi, precum instabilitatea politică și fluctuațiile cursului valutar. Specialiștii spun că aceste elemente au dus la amânarea unor tranzacții și la creșterea incertitudinii în rândul cumpărătorilor.

În acest context, negocierea devine tot mai frecventă. Unii vânzători sunt dispuși să reducă prețurile cu 10–15% însă, chiar și așa, locuințele rămân greu accesibile pentru mulți români, în special pentru tineri.

În lipsa unei corecții majore a pieței sau a unei creșteri semnificative a ofertei, specialiștii avertizează că accesul la o proprietate riscă să devină un obiectiv tot mai greu de atins, potrivit observatornews.ro.