Prețuri prea bune să fie adevărate? Fotografiile de pe Airbnb și Booking, furate pentru închirieri false pe OLX

Mai mulți chiriași au căzut victimele unui escroc care a furat fotografiile unor apartamente reale și le-a postat pe site-uri de anunțuri, precum OLX sau Publi24, oferindu-le spre închiriere pe termen lung la prețuri mult sub cele reale.

Cum acționează escorcii

Acesta face o rezervare reală pe Airbnb pentru a obține codurile de acces la locuințe, care sunt comunicate doar în ziua de check-in, procedură cunoscută ca „self check-in”. Apoi escrocul trimite mai multe persoane care vor să le închirieze să vizioneze apartamentele, lăsându-le să intre în locații. Totuși, acestea observă diferențe care ridică suspiciuni, precum prezența certificatului de clasificare cu numele proprietarului adevărat, iar „proprietarul” fals tranzacționează banii într-un mod diferit de cel oficial.

Un mesaj de avertizare, publicat pe un grup de Facebook, a atras atenția asupra acestei metode. „Fiți atenți și verificați periodic dacă fotografiile locuințelor voastre apar pe alte site-uri”, recomandă o victimă a acestei înșelătorii.

Reacțiile altor proprietari pe grupurile dedicate confirmă extinderea fenomenului. Mulți spun că prețurile ireal de mici sunt primul semnal de alarmă iar asemenea escrocherii sunt o obișnuință, mai ales înainte de sărbători, când se solicită avans pentru închirieri de vacanță.

De asemenea, păgubiților le este dificil să își recupereze banii și să demareze procese în instanță.

Situații similare au apărut și în alte orașe, precum Sibiu, unde un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce a închiriat ilegal apartamente în regim hotelier, obținând codurile de acces de la proprietari și promovând imobilele prin materiale video false pe site-uri de anunțuri. Bărbatul a încasat sume de bani sub pretextul chiriei și garanției, prejudiciul evaluat fiind de peste 5.400 de lei, potrivit dcnews.ro.

Autoritățile recomandă vigilență sporită pentru proprietarii care închiriază prin Airbnb sau Booking pentru a preveni astfel de fraude și pierderi financiare.