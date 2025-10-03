Fraude imobiliare în București: Zeci de locuințe închiriate fără acordul proprietarilor

Hoții spuneau că sunt turiști pentru a obține acces temporar în apartamente, apoi le promovau ca și cum ar fi fost proprietari, închiriindu-le pe termen lung cu acte false, potrivit observatornews.ro.

Planul escrocilor

Acești indivizi rezervau o noapte-două prin platforme specializate, plăteau suma cerută, primeau codul de acces și găseau cheia depozitată în cutia securizată a blocului. Ulterior publicau anunțuri pe alte site-uri, oferind apartamentele spre închiriere pe perioade îndelungate, în câteva cazuri chiar cu prețuri sub nivelul pieței.

Chiriașii, atrași de costurile mici și de locațiile avantajoase, plăteau chiria, de multe ori în criptomonede sau conturi digitale, fără să știe că banii ajungeau la escroci.

Ministerul de Interne investighează cazurile, iar Poliția Capitalei a confirmat folosirea ilegală a unor acte de identitate pentru semnarea presupuselor contracte.

Ce spun victimele

Una dintre victime, Emma Calița, povestește cum a fost convinsă să plătească avans și garanție pentru un apartament despre care escrocii spuneau că îl administrează. „Îmi căutam chirie, am găsit un loc care îmi plăcea, am stabilit o vizionare. Ne-a sunat, ne-a întrebat dacă ne place, i-am zis că îmi place foarte tare. Trebuia să plătesc 400 de euro o lună de chirie şi încă 400 de euro o lună de garanţie. A spus că lucrează în Spania, că nu este în ţară, că o să facem toate formalităţile unui contract online”.

Au fost identificați și chiriași care s-au mutat deja în apartamentele închiriate, convinși că au semnat contracte valabile.

Administratorii unor blocuri au relatat situații în care familii cu copii și cupluri au fost nevoite să evacueze locuințele după ce fraudele au fost descoperite.

"Avem familii cu copii, cupluri, personal avem două apartamente și cam patru persoane care i-au şi plătit. Ieri, când am ajuns la apartament, un cuplu deja se mutase înăuntru cu tot, cu bagaje şi toate lucrurile necesare, și a trebuit cumva să le explicăm situația și să îi rugăm să elibereze apartamentul. Ulterior, ei au mers către poliție să depună plângere", spune Elena Alexandru, administrator.

O altă familie, cu un copil de doi ani, a plătit 800 de euro pentru o lună de chirie fără să știe că a fost înșelată. Ancheta pentru identificarea și prinderea escrocilor continuă.