x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Construcţii şi Proprietăţi Începe construcția stadionului "Nicolae Dobrin" din Pitești

Începe construcția stadionului "Nicolae Dobrin" din Pitești

de Adrian Stoica    |    21 Dec 2025   •   16:52
Începe construcția stadionului &quot;Nicolae Dobrin&quot; din Pitești
Sursa foto: Construcții Erbasu/Proiectul are o valoare de 372,85 milioane de lei (75 milioane de euro)

Primăria Municipiului Pitești și Compania Națională de Investiții (CNI) SA au semnat convenției de finanțare pentru construcția stadionului din Pitești - "Nicolae Dobrin". Documentul stabilește cadrul prin care municipalitatea vă asigura fondurile necesare pentru debutul lucrărilor. Autorizația de construire a fost emisa în vara acestui an, iar Ordinul de începere urmează să fie dat pentru luna ianuarie 2026.

Antreprenor general a fost desemnată asocierea Construcții Erbasu (lider) - Terra Gaz Construct.

Proiectul are o valoare de 372,85 milioane de lei (75 milioane de euro), iar din echipa de constructori fac parte, că subcontractanti și terti, companiile Popp & Asociații Consulting Engineers, MC General Construct Alfa, Sectron Guard, Coneco Romania și Schindler Romania.

Clădirea (S+P+3E) va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori și 457 de locuri de parcare, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați. Contractul are o perioada de implementare de 96 luni, din care 7 luni pentru proiectare, 29 de luni pentru execuție și o perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor de 60 de luni.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Construcţii Erbaşu stadionul "Nicolae Dobrin" din Pitești
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri