Începe construcția stadionului "Nicolae Dobrin" din Pitești

Antreprenor general a fost desemnată asocierea Construcții Erbasu (lider) - Terra Gaz Construct.

Proiectul are o valoare de 372,85 milioane de lei (75 milioane de euro), iar din echipa de constructori fac parte, că subcontractanti și terti, companiile Popp & Asociații Consulting Engineers, MC General Construct Alfa, Sectron Guard, Coneco Romania și Schindler Romania.

Clădirea (S+P+3E) va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori și 457 de locuri de parcare, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați. Contractul are o perioada de implementare de 96 luni, din care 7 luni pentru proiectare, 29 de luni pentru execuție și o perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor de 60 de luni.