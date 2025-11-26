Investiție de 200 milioane EUR: HILS Development prezintă HILS Nord, proiectul smart care transformă zona de nord a Capitalei

Conceput ca un ecosistem complet, inteligent și sustenabil, HILS Nord aduce laolaltă locuințe moderne, facilități pentru comunitate, zone verzi generoase și o conexiune directă cu natura și mobilitatea orașului.

Situat pe un teren de 10 hectare, în imediata vecinătate a Lacului Șaulei și având acces direct către Autostrada A3, proiectul își propune să redefinească experiența locuirii urbane pentru următoarele decenii.

Un proiect de 200 de milioane de euro, construit pentru viitor

Investiția totală în HILS Nord este estimată la aproximativ 200 de milioane de euro, fonduri provenite atât din surse proprii, cât și din credit bancar. Pe termen lung, proiectul va include 2.705 apartamente, zone comerciale, un centru SPA cu sală de fitness, parcări subterane și supraterane, precum și un parc spectaculos cu vedere spre lac.

HILS Nord este 100% electric, nZEB, pre-certificat Green Homes și gândit pentru a oferi eficiență maximă, costuri reduse de întreținere și un nivel ridicat de confort.

Faza 1 – 1.200 de apartamente și peste 11.000 mp de verde

În prezent, este în lucru Faza 1 a ansamblului, desfășurată pe 3,5 hectare. Aceasta include:

4 blocuri moderne

1.200 de apartamente

1.440 de locuri de parcare

peste 11.000 mp de spații verzi

locuri de joacă și zone de relaxare

stații de încărcare pentru mașini electrice

Încă din prima etapă, locuitorii vor avea acces direct la un parc de aproximativ 5.000 mp, amenajat cu amfiteatru în aer liber, alei, spații de contemplare și puncte de observație spre Lacul Șaulei – un avantaj rar în dezvoltările urbane noi.

Termenul estimat pentru finalizarea Fazei 1 este anul 2028, iar întreg proiectul este planificat pentru 2032.

Locuințe proiectate responsabil, pe termen lung

Arhitectura HILS Nord este dezvoltată în trepte – clădiri de 2, 4, 5, 6 și 11 etaje – creând un dialog natural între construcție și peisaj. Proiectul folosește tehnologii actuale precum:

panouri fotovoltaice în zonele comune

pompe de căldură aer-apă

încălzire în pardoseală

fațade ventilate

suprafețe vitrate ample pentru eficiență și lumină naturală

Toate acestea se traduc într-un confort superior, costuri optimizate pe termen lung și un mediu sănătos pentru locuire.

Un proiect creat pentru comunitate, natură și confort

HILS Nord nu este doar un ansamblu rezidențial, ci un concept integrat: spații comerciale, zone verzi, servicii și facilități gândite pentru a răspunde nevoilor cotidiene ale viitorilor rezidenți.

Strategia de sustenabilitate a proiectului, realizată în parteneriat cu Asociația Parcul Natural București, pune accent pe biodiversitate și armonie cu mediul local. Vor fi amenajate pajiști urbane, grădini sălbatice, zone naturale protejate și borduri florale care susțin fauna autohtonă – un mod inteligent de a reconecta orașul cu natura.

O dezvoltare cu istorie solidă în spate

HILS Development marchează 20 de ani de activitate în 2025, având deja peste 12.000 de locuințe livrate în București. Proiectele companiei au contribuit la transformarea zonei de est prin ansambluri moderne precum HILS Pallady, HILS Splai, HILS Brauner, HILS Republica, HILS Sunrise și HILS Titanium.

HILS Nord reprezintă continuarea naturală a acestui parcurs și aduce aceeași viziune matură și orientată spre calitate în zona de nord a Capitalei, acolo unde a debutat acum două decenii.

HILS Nord – un nou mod de a locui în București

Cu o poziționare strategică, un concept 100% electric, un design axat pe confort și sustenabilitate, HILS Nord oferă un stil de viață modern și echilibrat. Este un proiect dedicat celor care își doresc mai mult decât un apartament: liniște, infrastructură, calitate, comunitate și o legătură reală cu natura.

Mai multe detalii despre proiect, etapele de dezvoltare și specificațiile tehnice sunt disponibile pe site-ul oficial HILS Nord.