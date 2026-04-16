Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Construcţii şi Proprietăţi Oportunitate rară în centrul Capitalei: Imobil cu 50 de apartamente de vânzare. Care este prețul?

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   18:15
Sursa foto: imobiliare.ro/Un bloc din centrul Bucureștiului se vinde integral.

Un imobil situat în centrul Bucureștiului a fost scos la vânzare în întregime, oferta vizând atât apartamentele rezidențiale, cât și spațiile comerciale de la parter.

Prețul cerut pentru întreaga proprietate este de 12,5 milioane de euro, potrivit  imobiliare.ro.

Clădirea, construită în 1994, are nouă etaje și 50 de apartamente, alături de cinci spații comerciale. Imobilul este disponibil exclusiv pentru achiziție integrală, neexistând posibilitatea vânzării pe unități individuale.

Structura blocului include 16 apartamente cu patru camere, de aproximativ 90 de metri pătrați fiecare, 16 apartamente cu trei camere, de circa 72 de metri pătrați, și 16 garsoniere de 40 de metri pătrați. La ultimul etaj se află două apartamente de tip penthouse, cu suprafețe de 202 metri pătrați fiecare.

La parter sunt amenajate cinci spații comerciale, inclusiv un restaurant cu terasă. Toate locuințele și spațiile comerciale sunt în prezent închiriate, ceea ce ar putea asigura viitorului proprietar venituri recurente încă din momentul achiziției.

Potrivit anunțului de vânzare, proprietatea este destinată investitorilor interesați de strategii pe termen mediu și lung, inclusiv menținerea chiriașilor existenți, închirierea în regim hotelier sau revânzarea ulterioară a unităților individuale.

Subiecte în articol: bloc aparamente capitala
