Paradox imobiliar regional: Chișinău, mai scump decât Bucureștiul

Sursa foto: Hepta/ În timp ce salariile din București sunt semnificativ mai mari decât cele din Chișinău, prețurile apartamentelor au ajuns să fie comparabile, iar în unele cazuri chiar mai mici în capitala României

Piața imobiliară din Republica Moldova a ajuns într-un punct paradoxal. Cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București, într-o capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată, scrie site-ul bani.md.