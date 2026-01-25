Paradox imobiliar regional: Chișinău, mai scump decât Bucureștiul

„În Chișinău, prețurile apartamentelor au rămas ridicate, în ciuda prăbușirii numărului de tranzacții. În multe zone ale capitalei, un apartament cu două camere într-un bloc relativ nou este scos la vânzare la prețuri de 90.000–110.000 de euro, iar în cartierele considerate „mai bune”, pragul de 120.000 de euro nu mai este o excepție. În București, aceiași bani pot asigura o locuință comparabilă. În cartiere precum Drumul Taberei sau Militari, un apartament cu două camere într-un bloc vechi se găsește sub 70.000 de euro, iar într-un imobil mai nou prețurile pornesc de la 90.000–100.000 de euro. Chiar și în condițiile unei piețe în încetinire, diferența de raport preț-venit rămâne net în favoarea României”, arată analiza comparative a ziariștilor de la bani.md.
Diferența devine și mai evidentă dacă sunt luate în calcul veniturile. În timp ce salariile din București sunt semnificativ mai mari decât cele din Chișinău, prețurile apartamentelor au ajuns să fie comparabile, iar în unele cazuri chiar mai mici în capitala României. Pe ambele piețe, cererea este frânată de costul creditării. În România, presiunea vine din scumpirea locuințelor și majorarea TVA-ului, însă accesul la credit rămâne, per ansamblu, mai favorabil.