Premiu de prestigiu pentru România: Un castel din Transilvania, printre cele mai valoroase proiecte de patrimoniu din Europa

Castelul Bánffy din localitatea Răscruci, județul Cluj, a primit premiul Europa Nostra, la categoria „Conservare și Reutilizare Adaptivă”, după amplul proces de restaurare și transformării sale într-un centru cultural activ, dedicat comunității.

Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană și organizația Europa Nostra, care recompensează anual proiecte remarcabile de protejare și valorificare a patrimoniului cultural european. Premiile sunt cofinanțate prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

„Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcțiune contemporană: un spațiu deschis — un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului”, se arată în comunicatul oficial al organizatorilor, citat de a1.ro.

Un monument readus la viață după ani de degradare

Considerat unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Transilvania, Castelul Bánffy din Răscruci are o istorie de peste două secole. Construit în secolul al XVIII-lea și extins ulterior, edificiul a aparținut familiei nobiliare Bánffy, una dintre cele mai influente familii aristocratice din regiune.

De-a lungul timpului, castelul a trecut prin mai multe etape de dezvoltare, îmbinând elemente arhitecturale baroce și eclectice. În perioada comunistă, clădirea a fost abandonată și a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Procesul de restaurare a inclus consolidarea structurii, recuperarea elementelor decorative originale și amenajarea unor spații moderne destinate activităților culturale și educaționale.

În prezent, castelul găzduiește expoziții, concerte, conferințe și proiecte culturale, devenind un important punct de atracție pentru turiști și pentru comunitatea locală.

Distincția obținută la nivel european reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse pentru salvarea monumentului și evidențiază potențialul patrimoniului cultural românesc de a deveni un motor al dezvoltării culturale și turistice.