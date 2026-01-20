Prețuri uriașe la terenurile agricole. Județul din România unde prețurile au explodat

Explozia prețurilor

În comuna Vladimirescu, aflată la câțiva kilometri de municipiul Arad, un hectar de teren arabil s-a tranzacționat cu 280.000 de euro, cel mai mare din România.

Prețurile din zonă au crescut cu 10%, comparativ cu anul 2025, conform Direcției Agricole Județene, în timp ce în localitatea Șagu acestea ajung la 200.000 de euro, iar în Șofronea la 150.000 de euro.

Motivul sumelor uriașe cuc care se vând terenurile agricole se regăsește în cererea de construcții rezidențiale, hale logistice și parcuri industriale.

Valoarea nu mai depinde de producția de cereale, ci de potențialul de dezvoltare, amplificat de apropierea de orașe, drumuri și infrastructură.

Media unui teren arabil la nivel național

La nivel ul țării, media unui hectar arabil era de 8.500 de euro în 2024, cu vârfuri în București-Ilfov și minimuri în Nord-Est, potrivit stiripesurse.ro.

Investitorii speculează terenurile ca plasament sigur, reducând oferta pentru fermierii tradiționali.