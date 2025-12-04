Probleme grave pe piața imobiliară: 87% dintre români vor sancțiuni mai aspre pentru viciile de construcție

Cercetarea arată că 47% dintre români sunt îngrijoraţi de calitatea construcţiilor noi. Peste jumătate dintre respndenți nu au încredere în construcțile noi iar 87% cred că vânzătorii care ascund viciile de construcţie ar trebui sancţionaţi mult mai aspru.

Construcții ilegale

Avocata Andreea Secu subliniază că multe coonstrucții nu au certificat de urbanism sau dezvoltatorul nu este proprietarul terenului. Această situație reflectă o lipsă de control și o reglementare insuficientă din partea statului, care asistă pasiv la aceste ilegalități.

"Cu cât cumpărăm într-un stadiu mai puţin avansat al proiectului, cu atât riscurile sunt mai mari. Legislaţia permite ca promisiunile de vânzare pentru apartamente în condomenii viitoare să fie încheiate chiar dacă acea construcţie există doar la nivel de idee, chiar dacă nu există autorizaţie de construire. Chiar dacă nu avem certificat de urbanism sau, în unele situaţii, chiar dacă dezvoltatorul nu este proprietarul terenului", explică Andreea Secu, avocat de drept imobiliar, pentru observatornews.ro.

Ce spun specialiștii

Dezvoltatorii imobiliari vând adesea apartamente cu suprafețe sub limita minimă admisă de lege. O garsonieră nu poate avea sub 37 de metri pătraţi utili. Un apartament de două camere trebuie să aibă minimum 52 de metri pătraţi, iar unul de 3 camere să fie mai mare de 66 de metri pătraţi.

"E un fenomen foarte des întâlnit, nu este o excepţie. Suprafaţa construită, în lege, poate varia +/- 10%, dar suprafaţa utilă trebuie să fie strict cea din lege", spune Mihai Cristian, consultant tehnic.

Din circa 500 de operatori economici din sectorul imobiliar controlaţi de ANPC, în 216 cazuri au fost constatate nereguli. Principalele abateri sunt legate de nerespectarea suprafeţelor minime. Protecţia Consumatorului a dat amenzi de aproape un milion de lei şi a oprit de la vânzare 3.000 de locuinţe.