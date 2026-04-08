Proiectul Planșeului din Piața Unirii devine tot mai costisitor: în trei ani, lucrările s-au scumpit cu 27%

Pe ordinea ședinței de azi a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 4 din Capitală figurează aprobarea noului cost al lucrărilor de consolidare a planșeului de la Piața Unirii. Conform proiectului de hotărâre, lucrările de punere în siguranță ce au loc la planșeul Unirii se vor scumpi cu circa 58 milioane de lei (peste 11 milioane de euro). Această creștere consistentă a prețului este motivată de primărie prin creșterea cotei de TVA de la 19% la 21%. „Având în vedere actualizarea cotei TVA de la 19% la 21%, pentru angajarea sumelor și efectuarea cererilor de transfer către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, este necesară actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții”, se arată în raportul de aprobare a proiectului care va fi supus atenției consilierilor locali în ședința de astăzi. La startul său, proiectul costa circa 763 milioane de lei, iar la trei ani de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici suma urcă la 974 milioane de lei, ceea ce reprezintă o scumpire de 27%.

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii” au fost aprobați de Consiliul Local Sector 4 prin hotărârea nr. 137/24.05.2023. La aprobarea proiectului, valoarea investiției pentru realizarea lucrărilor era de 763,35 milioane de lei, cu TVA inclus (153,6 milioane de euro), iar în iunie 2025 valoarea proiectului era actualizată la suma de 916,77 milioane de lei. Primăria Sectorului 4 suporta o coplată de aproximativ 166 de milioane de lei (peste 33 milioane de euro), din totalul actualizat de aproape 917 milioane de lei.

Contribuția sectorului 4 crește consistent

Acum, Primăria Sectorului 4 propune o nouă actualizare a costurilor, investiția crescând din cauza majorării TVA-ului la suma de 974,43 milioane de lei, cu TVA inclus (191 milioane de euro), potrivit raportului publicat pe site-ul primăriei. Odată cu noua actualizare, contribuția pe care o vor plăti locuitorii sectorului 4 va crește de la 166 de milioane de lei la aproape 195 milioane de lei, ceea ce înseamnă că vor trebui să mai pună din buzunarul propriu 29 de milioane de lei (aproape 6 milioane de euro). Proiectul „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planşeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”, este finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” și realizarea lui este coordonată de către Primăria Sectorului 4 care și suportă din bugetul local 20% din cheltuielile, conform Ordonanței de Urgență nr. 87/2025, care aducea modificări prin care autorităților locale li se impune o recalibrare a angajamentelor financiare.

Planșeul, încadrat în Clasa I de risc seismic

Planşeul datează de aproape 100 de ani, are o lățime de 32 metri și o lungime de 360 metri, și acoperă râul Dâmboviţa, pasajul rutier şi metroul. Dirijează apa pe sub pământ până în peretele pasajului rutier, de unde râul trece pe sub pasaj şi iese la suprafaţă lângă magazinul Unirea. Pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou dintre Unirii 1 și Unirii 2, iar pe deasupra planșeului este organizată circulația rutieră din Piața Unirii. Experții care au evaluat ultima dată planșeul l-au încadrat în Clasa I de risc seismic și de șapte ani avertizează că există un pericol iminent de prăbușire. Proiectul de refacere a planșeului a fost adjudecat de asocierea formată din companiile Construcții Erbașu (lider), Concrete & Design Solutions si Bog’Art. În cadrul lui sunt realizate lucrări de terasamente, demontare și înlocuirea conductelor, lucrări de construcții etc. Contractul include și serviciile de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice, precum și asigurarea de asistență tehnică pe întreaga perioadă de proiectare și execuție a lucrărilor. Totodată, în cadrul lucrărilor mai sus menționate, întreaga zonă de suprafață din Piața Unirii va fi reamenajată peisagistic, cu spații verzi, piațete, zone pietonale și alte soluții inovative, care să transforme arealul într-un reper urban pentru București cât mai atractiv, atât din punct de vedere al interacțiunii sociale și al petrecerii timpului liber, cât și turistic.

Lucrările, realizate 50%

La sfârșitul lunii martie, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunțat că gradul de execuție a lucrărilor ajunsese la 50% și ele se vor finaliza în primăvara anului viitor. „Evoluția lucrărilor este una extrem de bună, suntem la 50% ca stadiu al lucrărilor. Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au, pe de o parte, și faptul că există finanțare, mizăm să o închidem până la sfârșitul anului. Începând cu data de 1 mai, traficul rutier va fi deblocat la Hanul lui Manuc, iar toate drumurile provizorii vor fi desființate, astfel încât pe acest tronson circulația rutieră și circulația pietonală vor reveni la normal”, a declarat acesta.

