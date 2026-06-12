Accident grav pe Autostrada Soarelui: femeie în comă și un copil de 2 ani rănit după impactul violent cu glisiera

Momente dramatice pe A2, lângă Cernavodă: elicopterul SMURD a intervenit după un accident cu victime

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 12 iunie, pe Autostrada A2, în apropierea localității Cernavodă, după ce un autoturism a lovit glisiera mediană și a rămas imobilizat pe carosabil. Evenimentul a avut loc la kilometrul 164, pe sensul de mers Constanța – București, provocând restricții importante de trafic și mobilizarea unui impresionant dispozitiv de intervenție.

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația rutieră a fost dirijată pe banda de urgență pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului.

"Se estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 15:30", a mai informat Poliţia Română.

Femeie în comă și copil cu traumatism cranio-cerebral

Conform celor mai recente date comunicate de echipele medicale, în urma accidentului au rezultat trei victime care au necesitat transport de urgență la spital.

Cea mai grav afectată este o femeie găsită inconștientă, aflată în stare de comă și cu politraumatisme. Medicii au intervenit rapid pentru stabilizarea acesteia înainte de transferul către unitatea medicală.

Printre victime se află și o fetiță în vârstă de doar doi ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral. Copila a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportată ulterior la spital pentru investigații suplimentare și monitorizare.

De asemenea, un bărbat implicat în accident a fost evaluat de echipajele medicale. Acesta nu prezenta mărci traumatice evidente, însă a fost transportat la spital pentru investigații și supraveghere medicală.

Intervenție de amploare: două ambulanțe, echipaj SMURD și elicopter medical

La locul accidentului au fost trimise de urgență două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD, având în vedere gravitatea situației și numărul victimelor.

Purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța, Claudia Tatarici, a precizat că mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după producerea impactului.

Primele informații indicau faptul că patru persoane au fost rănite în urma coliziunii. Ulterior, autoritățile au revenit cu detalii privind starea victimelor și bilanțul exact al accidentului.

Agerpres