PNL merge în opoziție dacă viitorul guvern include PSD, anunță Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a reiterat vineri, la Radio România Actualități, poziția potrivit căreia liberalii sunt gata să meargă în Opoziție în cazul în care viitorul Executiv va avea în componență PSD și a respins acuzațiile potrivit cărora PNL s-ar agăța de funcțiile guvernamentale.

„Partidul Național Liberal, în funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie că în condițiile în care un guvern va avea în componența sa Partidul Social-Democrat, PNL nu va fi acolo și va fi în opoziție. Este o decizie pe care am luat-o. Nu suntem cramponați de putere”, a explicat Bolojan la Radio România Actualități.

El a susținut că actualul Cabinet, chiar dacă este interimar, continuă să își exercite atribuțiile până la instalarea unui nou guvern, în special în ceea ce privește negocierile cu Comisia Europeană privind PNRR.

„Nu suntem agățați de funcții (…). Până când va veni un nou guvern, peste trei zile, peste o săptămână, peste două, când se va ajunge la această formulă, țara trebuie administrată”, a mai spus premierul.

Bolojan: Șapte proiecte de lege privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR trebuie trimise în Parlament până la 31 august

În cadrul interviului acordat postului radio, Ilie Bolojan a subliniat că România mai are de îndeplinit nouă jaloane legislative importante din PNRR, dintre care două proiecte de lege se află deja în Parlament, iar alte șapte urmează să fie transmise Legislativului.

„Asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii. Asta se poate face în două formule. Prima dintre ele este să existe un acord și declarativ partid de răspuns că vor vota aceste proiecte. A doua metodă este ca noul guvern care va fi format își angajează răspunderea în prima săptămână sau în a doua săptămână (de la învestire – n.r.)”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că proiectele vizează domenii sensibile, precum legea salarizării și procesul de decarbonizare a sectorului energetic.

„Sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva (…). Timp de patru ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu”, a conchis acesta.

Potrivit acestuia, adoptarea acestor reforme este esențială pentru deblocarea unor fonduri europene, estimate la 6,3 miliarde de euro. Fiecare reformă valorează în jur de 700 de milioane de euro.

Bolojan: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”

Vineri, premierul demis Ilie Bolojan a spus că inflația a crescut din cauza scumpirilor provocate de războiul din Golf și nu din cauza unor greșeli ale Guvernului.

Premierul Guvernului demis, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Radio România Actualități, că actuala creștere a inflației nu este rezultatul unor decizii greșite ale Guvernului.

Întrebat despre datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică, care arată că rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai, Bolojan a spus că România se afla pe un traseu de scădere a inflației înainte ca situația internațională să apară.

Potrivit lui Ilie Bolojan, de la începutul lunii martie, peste tendința descendentă a inflației s-au suprapus efectele războiului din Iran, ce au generat creșteri de prețuri în întreaga lume.

„Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul demis a spus că scumpirile la energie, combustibili și transport sunt evidente în costul final al aproape tuturor produselor și serviciilor.

„În orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist”, a precizat acesta.

„Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară, început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Evoluția inflației, spune Bolojan, depinde de mai multe condiții importante, printre care menținerea unei stabilității politice și economice și continuarea atragerii fondurilor europene.

„Asta cu o singură condiție, că menținem stabilitatea în țară, că menținem echilibrile financiare, că ne luăm fondurile europene și că cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorbție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară”, a declarat Ilie Bolojan.

„Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă sigur se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România”, a declarat acesta.

Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție

PNL are un plan pentru scenariul în care Guvernul Tomac nu trece de Parlament, sugerează Ilie Bolojan.

Întrebat la Radio România Actualități dacă PNL ia în calcul propunerea sa ca premier în cazul în care Guvernul Tomac pică, Bolojan a evitat un răspuns direct.

A spus că, în condiții normale, PSD, cel mai mare partid din Parlament, ar trebui să-și revendice postul de premier.

A adăugat că președintele poate sau nu să încredințeze acest mandat social-democraților. Dacă un guvern PSD ar trece votul, criza s-ar închide.

Dacă nu, PNL va veni cu o soluție.

Bolojan a fost întrebat dacă numele său este vehiculat la Cotroceni. A răspuns că orice decizie aparține biroului de conducere al partidului. A subliniat că PNL nu va fugi de răspundere, așa cum nu a făcut-o nici în vara anului trecut.

„Nu creați așteptări pe care nu le puteți onora"

Liderul PNL a profitat de context pentru a transmite un mesaj mai larg către clasa politică. A avertizat că promisiunile imposibil de onorat - măriri de salarii fără acoperire, scutiri fiscale fără bani la buget - generează nemulțumire în rândul cetățenilor.

Întrebat cum vede rolul PNL într-o eventuală nouă rundă de consultări, a răspuns că partidul va spune oamenilor adevărul despre ce se poate face și cum.

„Vom vedea săptămâna viitoare", a concluzionat fostul premier.

(sursa: Mediafax)