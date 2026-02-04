Românii și-au scăzut ratele ipotecare la bănci. Dobânzi fixe, sub indicele IRCC. Piața imobiliară se contractă

Astfel că 90% dintre credite ipotecare acordate anul trecut au fost refinanțări, totalizând 60 de miliarde de lei, dar cu un sold în creștere de doar 7 miliarde de lei.

Beneficiarii au optat pentru dobânzi fixe, de circa 5% pe an, uneori la jumătate față de cele variabile, reducându-șio astfel ratele lunare cu 300-400 lei sau durata creditelor cu mulți ani. „

„Am făcut refinanțare. În primul rând a scăzut dobânda. Și rata am mărit-o, dar am scăzut perioada. Aveam 12 ani, și am făcut-o la 7 ani. Merită! Există un cost de vreo 3.000 de lei la notar, dar merită”, explică un beneficiar pentru observatornews.ro.

Oferte atractive

10 bănci oferă acum dobânzi fixe care pornesc de la 4,58%, sub indicele IRCC, protejând datornicii de inflație și incertitudini economice.

„De exemplu, la un credit de 2.000 de lei pe 25 de ani, să zicem că îl ai cu o dobândă variabilă, poți să îți reduci, doar trecând pe o ofertă medie pe piață, cu câteva sute de lei, 300-400. Sau perioada creditului cu ani de zile, pe același exemplu, 8 ani de zile. Per total economisești 174.000 de lei la dobândă. E enorm. E ca și cum ai face plăți anticipate în fiecare lună ca să scapi de credit, dar tu nu dai niciun ban în plus”, detaliază Irina Chițu, broker de credite..

Impact pe piața imobiliară

Românii au ales astfel să își refinanțeze creditele imobiliare, fără să achiziționeze noi proprietăți.

Prin urmare, piața imobiliară se contractă, tranzacțiile fiind în scădere cu 12% în ultimul trimestru 2025 , cmparativ cu acdeeași perioadă din anul anterior, și accesibilitate redusă din cauza TVA-ului majorat de la 9% la 21%, de la 1 august 2025, a salariilor în creștere de doar 4% și a inflației de 10%.