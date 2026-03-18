Dieta MIND: Alimentația care protejează creierul și încetinește îmbătrânirea cognitivă

Cercetarea, publicată în BMJ Neurology, arată că persoanele care urmează dieta MIND – acronim pentru Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay – pierd mai puțină materie cenușie și substanță albă, notează observatornews.ro.

Studiul a urmărit timp de12 ani peste 1.600 de adulți folosind scanări RMN rpentru a analiza schimbările cerebrale. Rezultatele arată că participanții care au respectat cu strictețe dieta MIND aveau creiere cu 2,5 ani mai tinere decât cei care nu au respectat dieta.

Ce este dieta MIND?

Dieta MIND se bazează pe alimente bogate în nutrienți care protejează creierul: legume cu frunze verzi, fructe de pădure, pește gras și ulei de măsline.

Totodată, limitează consumul de carne roșie, dulciuri și alimente prăjite. „Alimentele recomandate reduc inflamația și stresul oxidativ, doi factori care accelerează îmbătrânirea celulelor”, explică Liz Weinandy, instructor de dietetică medicală la Universitatea de Stat din Ohio.

Anumite alimente s-au dovedit deosebit de benefice: fructele de pădure și carnea de pasăre au fost asociate cu schimbări cerebrale mai sănătoase, în timp ce dulciurile și prăjelile au accelerat contracția cerebrală. Alte alimente, precum cerealele integrale și brânzeturile, au avut efecte inconsistente, ceea ce necesită cercetări suplimentare.

Însă accentul trebuie pus pe modelul alimentar în ansamblu, nu pe un aliment anume: „Alegerile zilnice, cum ar fi consumul regulat de fructe și legume și limitarea alimentelor procesate pot avea un impact mai mare asupra sănătății creierului decât așa-numitele ‹alimente pentru creier›.”