Constanța, județul cu aproape toate riscurile: incendii, inundații și cutremurele care pot lovi oricând

Harta riscurilor se extinde: Constanța, printre cele mai expuse județe la dezastre naturale. De ce rămân 8 din 10 locuințe neasigurate

Fenomele meteo extreme și riscul seismic cresc presiunea asupra proprietarilor de locuințe din România. Județul Constanța devine un exemplu clar al vulnerabilităților, în timp ce autoritățile și industria asigurărilor trag un semnal de alarmă: protecția locuințelor nu mai este opțională.

Constanța, în prima linie a riscurilor naturale

Harta zonelor de risc din România se extinde constant, iar județul Constanța nu este ocolit de pericolele dezastrelor naturale. Inundațiile și vijeliile din ultima perioadă au arătat cât de vulnerabile pot fi locuințele în fața fenomenelor meteo extreme. În același timp, riscul seismic – resimțit inclusiv în Dobrogea în cazul unui cutremur major – rămâne o amenințare reală.

În acest context, campania de informare privind importanța asigurării locuințelor, derulată de Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, ajunge în regiunea de sud-est a țării. După primul eveniment organizat la București, inițiativa aduce în prim-plan riscurile specifice zonei și soluțiile de protecție pentru proprietari.

Creștere alarmantă a daunelor: mii de locuințe afectate

Prezent la conferință, Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, a explicat contextul actual, marcat de intensificarea fenomenelor extreme:

„Vă dați seama că vremurile nu sunt deloc simple, ci, din contră. Însă, chiar și în aceste vremuri complicate, riscurile nu ne ocolesc. Și aici vorbim despre o gamă întreagă și variată de riscuri care ne afectează. Știți foarte bine, de la tot ceea ce înseamnă incendii, inundații, furtuni, vijelii, toate lucrurile acestea se văd ca o creștere a frecvenței și a severității.”

El a subliniat impactul direct asupra industriei de asigurări:

„Se văd în cifrele plătite de industria de asigurări sub formă de despăgubiri – o creștere de 20% de la an la an.”

În același timp, datele arată amploarea fenomenului:

„Vorbim de circa 16.000 de dosare de daună, 16.000 de locuințe, mai simplu spus, care au fost despăgubite în primele nouă luni ale anului trecut de industria de asigurări. Și aici este o creștere, aceasta este realitatea în care trăim.”

Soluții pentru proprietari: asigurarea locuinței devine esențială

În fața acestor riscuri, autoritățile și specialiștii încearcă să identifice soluții concrete pentru populație:

„Vremurile sunt complicate, însă de aceea am venit aici pentru a putea, împreună cu colegii mei și, evident, cu sprijinul autorităților locale, să găsim soluții – soluții pentru locuitorii regiunii de sud-est, soluții pentru județul Constanța și soluții pentru noi toți”, a afirmat Alexandru Ciuncan.

Constanța, aproape toate tipurile de risc

Prefectul județului Constanța, Adrian–Teodor Picoiu, a atras atenția asupra situației unice a județului:

„Județul Constanța, ne place sau nu ne place, este cel mai complex din punct de vedere al riscului la situații de urgență. Din cele 23 de riscuri de situații de urgență, județul Constanța are 22, cu excepția avalanșelor.”

Acesta a oferit și exemple recente:

„Într-adevăr, anul trecut nu am avut victime omenești, dar ne-am confruntat cu foarte multe incendii de vegetație, cu inundații, unde, în primă fază, nu am avut absolut nicio victimă.”

Totuși, situația rămâne fragilă:

„Într-adevăr, a fost săptămâna trecută un incendiu în localitatea Topalu, care s-a soldat și cu o victimă omenească, din păcate.”

De ce rămân locuințele neasigurate

Autoritățile încearcă să crească gradul de conștientizare privind importanța asigurării obligatorii a locuințelor (PAD), însă rezultatele sunt încă modeste:

„În privința responsabilității, Prefectura a trimis tuturor UAT-urilor adrese pentru a transmite în teren importanța asigurărilor PAD. Din păcate, lumea încă nu înțelege că valoarea asigurării este foarte mică”, a explicat prefectul.

În prezent, aproximativ 8 din 10 locuințe din România sunt neasigurate, în ciuda costurilor reduse și a riscurilor tot mai frecvente.