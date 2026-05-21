Șansa tinerilor români la prima casă: Fonduri europene pentru locuințe mai ieftine

Fonduri uriașe pentru locuințe sociale

În acest context, UE pregătește un amplu program destinat locuințelor accesibile. Bruxelles-ul ar urma să pună la dispoziție 25 de miliarde de euro pentru construcția de case sociale și reabilitarea clădirilor vechi, fonduri care ar putea sprijini în special tinerii și familiile vulnerabile.

„Ne referim la tineri, tinere familii, familii cu mai mulţi copii, seniori, părinţi singuri. Aceste fonduri disponibile la nivel european pot fi folosite atât pentru construirea de locuinţe sociale, cât şi pentru consolidarea clădirilor vechi”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

25% dintre tineri stau cu părinții

Problema accesului la locuințe este tot mai vizibilă în România. Potrivit datelor recente, 25% dintre tineri locuiesc împreună cu părinții, în condițiile în care prețurile apartamentelor și costurile creditelor ipotecare au crescut senificativ în ultimii ani.

Autoritățile locale și dezvoltatorii imobiliari spun că fondurile europene ar putea deschide noi oportunități pentru proiecte rezidențiale cu prețuri mai accesibile. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că imobilele cu risc seismic ar putea fi incluse într-o bază de date unică și concesionate pentru atragerea investițiilor private.

Dezvoltatorii susțin că există cerere pentru astfel de proiecte, în special în segmentul locuințelor accesibile pentru tineri și familii aflate la început de drum.

Reducere TVA pentru prima casă

În paralel, în Parlamentul României este discutată o inițiativă care prevede reducerea TVA pentru achiziția primei locuințe. Potrivit proiectului, tinerii ar putea cumpăra o casă cu TVA de 11%, comparativ cu cota standard de 21%.

Măsura vine într-un moment în care programul „Noua Casă” și-a pierdut din atractivitate din cauza dobânzilor ridicate și a condițiilor tot mai greu de îndeplinit pentru obținerea unui credit.

Specialiștii în creditare spun că majoritatea tinerilor își permit un avans de cel mult 15%, iar valoarea medie a unui credit ipotecar este în prezent de aproximativ 90.000 de euro. În aceste condiții, o locuință accesibilă pentru un cuplu tânăr ar trebui să coste în jur de 120.000 de euro.

La nivel european, programul pentru locuințe accesibile ar putea duce la construirea a până la două milioane de apartamente în statele membre ale Uniunii Europene.