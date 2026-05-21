Planul B al lui Nicușor Dan, sperietoare pentru liberali: guvern PSD-USR-UDMR-minorități (surse)

Criza politică și guvernamentală pare a fi una totală. PNL nu va mai intra în niciun guvern cu PSD, însă fără PSD nu se poate forma o majoritate. Toate partidele din fosta Coaliție exclud o colaborare cu AUR. UDMR nu vrea să facă parte nici măcar dintr-un guvern minoritar cu PSD sau cu PNL care îl face să stea la mâna AUR pentru voturi în Parlament. În aceste condiții, surse politice arată că Nicușor Dan are pe masă un plan „B” – șoc. Are în minte un Executiv PSD-USR-UDMR-Minoritățile Naționale, care are, în Parlament, 236 de voturi, cu 3 mai multe decât necesarul învestirii guvernului. Mai mult, Nicușor Dan a convocat, astăzi, pentru a doua oară, la Cotroceni, conducerea POT, alături de restul partidelor din opoziție. Aceste grupuri, la care se adaugă parlamentarii neafiliați, au împreună 48 de voturi, adică exact cât au UDMR și Minoritățile Naționale împreună.

Surse politice apropiate Palatului Cotroceni confirmă că președintele României, Nicușor Dan, are pe masă un plan „B”, în încercarea acestuia de a constitui o majoritate parlamentară „prooccidentală” în vederea formării unui nou Guvern la Palatul Victoria. Asta, în ciuda opacității celor de la PNL, care exclud, indiferent de consecințe politice, refacerea Coaliției de guvernare cu PSD.

Conform acestor surse, planul „B” al lui Nicușor Dan pleacă de la realitatea conform căreia PNL nu dorește să intre la guvernare cu PSD, nu agreează ipoteza unui premier tehnocrat și nu vine cu nicio alternativă pentru deblocarea crizei politice.

De cealaltă parte, situația se complică și mai mult, cu cât UDMR, prin liderul Kelemen Hunor, a exclus categoric participarea în orice formulă de guvern minoritar, fie cu PSD, fie cu PNL, pe motiv că nu dorește să „stea la mâna” AUR, pentru voturi în Parlament. Iar noțiunea AUR are un caracter mai larg pentru UDMR, incluzând și parlamentarii POT, SOS și PACE.

În această conjunctură, Nicușor Dan pare să fi identificat, matematic și pragmatic, o variantă de compromis. Adică un guvern condus de un premier tehnocrat, dar cu miniștri politici de la PSD, USR, UDMR și de la Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților. Aceste partide au, în prezent, în Parlament 236 de voturi, cu 3 voturi mai multe decât minimumul necesar pentru învestirea unui guvern.

Sorin Grindeanu lasă, la rândul lui, să se înțeleagă că există o asemenea variantă de discuții

De altfel, surse politice arată că, în USR, ar exista două tabere. Una vocală care dorește să meargă alături de Ilie Bolojan și de PNL într-o opoziție față de PSD și care, dacă nu se poate altfel, să renunțe la guvernare, dar și o altă tabără care dorește să continue la guvernare. Această din urmă tabără mai dorește să continue relația cu președintele României, Nicușor Dan, ceea ce nu se poate vorbi despre mișcarea pe care Ilie Bolojan o pregătește, anume de a rupe USR de Palatul Cotroceni, de a forma un pol politic și de a-l susține pe Ilie Bolojan în alegerile prezidențiale din 2030.

Președintele României, Nicușor Dan, lasă de înțeles, conform surselor citate, că are încă posibilitatea de a „apăsa” pe „butoanele necesare”, astfel încât să-și impună voința asupra USR.

PSD confirmă, la rândul său, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, existența acestui plan „B”. Într-un interviu acordat publicației „Adevărul”, liderul social-democrat a declarat că PSD nu exclude discuții cu oameni din USR pentru conturarea unei noi majorități parlamentare, în contextul crizei politice declanșate după retragerea sprijinului pentru Guvernul Bolojan”. Întrebat direct despre informațiile potrivit cărora în USR ar exista lideri dispuși să continue guvernarea pentru a susține proiectul politic al președintelui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a evitat să confirme explicit existența unor negocieri, însă a transmis un mesaj interpretat drept o deschidere către dialog. „În fiecare partid există oameni cu care poți să ai dialog. E valabil lucrul acesta și la USR. Din perspectiva lor, probabil că e valabil și la PSD”, a declarat liderul social-democrat.

Formula ar aduna 236 de voturi

În acest context există posibilitatea ca, în cursul săptămânii viitoare, președintele Nicușor Dan să convoace o nouă rundă de consultări constituționale cu liderii partidelor reprezentate în Parlament, în special cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta Coaliție de guvernare, consultări în cadrul cărora să le expună acest plan „B” și să îi convingă pe cei de la USR să accepte să facă parte dintr-un nou guvern major prooccidental, chiar și fără PNL și fără Ilie Bolojan.

De precizat în cazul acestui scenariu este faptul că unul dintre liderii USR care s-ar afla în tabăra pro-Nicușor Dan și care ar milita ca partidul să continue guvernarea este chiar Vlad Voiculescu, europarlamentar, dar și consilier onorific al președintelui României. Iar un alt argument care consolidează șansele unei astfel de perspective este acela că ar fi îndeplinite și cerințele celor de la UDMR, care doresc, pe de o parte, refacerea Coaliției de guvernare și, pe de altă parte, eliminarea impedimentului ca AUR să participe, direct sau indirect, la susținerea unui astfel de guvern.

De altfel, așa cum am arătat mai sus, fără PSD sau fără PNL, nu se poate constitui, în acest moment, o majoritate parlamentară prooccidentală. Iar o formulă PNL-USR-UDMR-Minorități Naționale ar întruni doar 182 de voturi, cu un deficit de 54 de voturi, în vreme ce o formulă PSD-USR-UDMR-Minoritți Naționale are în Parlament 236 de voturi, adică un excedent de 3 voturi.

Anamaria Gavrilă, „prooccidentalizată”, convocată, a doua oară, la Cotroceni, într-o săptămână

În ipoteza în care planul lui Nicușor Dan ar avea succes, totuși, majoritatea constituită în jurul acestui prezumtiv Executiv va fi una extrem de fragilă. Acesta fiind, de altfel, și motivul pentru care Nicușor Dan caută încă voturi. Iar surpriza este una de proporții. Președintele României a convocat-o, de două ori într-o săptămână, la Cotroceni pe lidera POT, Anamaria Gavrilă. Astăzi, șeful statului va avea discuții privind „situația economică și politică a țării cu parlamentarii Grupului Parlamentar Uniți pentru România, Grupului Parlamentar PACE - Întâi România și ai grupurilor parlamentare ale neafiliaților”.

Ei bine, la data de 14 mai 2026, la ora 16:00, Nicușor Dan a mai convocat la Cotroceni delegația Partidului Oamenilor Tineri, în frunte cu Anamaria Gavrilă. Atunci, convocarea POT a fost făcută în temeiul articolului 108 alineatul 1 din Constituție, care prevede că „Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. La aceste consultări, Anamaria Gavrilă a fost însoțită de deputatul POT Cristian Popa și de Senatorul POT Gheorghe Vela. Astăzi, este convocată la Cotroceni delegația Grupului Parlamentar Uniți pentru România, înființat la Camera Deputaților, în 11 mai 2026, transformat din grupul POT, grup din care face parte Anamaria Gavrilă, și restul de 15 deputați aleși în Parlament pe listele POT. De data aceasta, însă, convocarea a fost făcută în temeiul articolului 80 alineat 2 din Constituție, potrivit căruia „Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest sens, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate”.

Grupul Parlamentar Uniți pentru România numără 16 deputați, Grupul Parlamentar PACE - Întâi România numără 11 senatori, iar grupurile parlamentare ale neafiliaților din Senat și Camera Deputaților numără 21 de parlamentari. În total, este vorba despre 48 de senatori și deputați, care ar putea consolida, din Parlament, suținerea unui guvern majoritar prooccidental PSD-USR-UDMR-Minorități Naționale. Asta, mai ales că, imediat după consultările din 14 mai, Anamaria Gavrilă a declarat că partidul POT este dispus să susțină orice formulă prooccidentală și că este gata să devină componentă proromânească a unei astfel de construcții, „în interesul României și al românilor”.

