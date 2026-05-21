Ucraina rezistă, Rusia pierde războiul, China ia notițe

Informații apărute după recenta întâlnire de la Beijing dintre Donald Trump și Xi Jinping sugerează că liderul chinez i-ar fi spus președintelui american că Vladimir Putin ar putea regreta într-o zi invadarea Ucrainei.

Chiar dacă nu a fost confirmată oficial, această remarcă pare să reflecte o schimbare importantă de percepție la nivel internațional - războiul nu mai este privit ca o confruntare în care timpul lucrează inevitabil în favoarea Rusiei.

Kievul schimbă regulile luptei

La începutul lui 2026, planul Kremlinului pentru anul în curs era unul simplu: superioritatea numerică și capacitatea de mobilizare a trupelor trimise de Moscova ar fi urmat să permită armatei ruse să rupă frontul și să ocupe complet regiunile disputate din estul Ucrainei. Până acum însă, acest obiectiv nu s-a materializat în niciun fel.

Mai mult, evoluțiile recente de pe linia frontului indică faptul că Ucraina a reușit nu doar să oprească ofensiva rusă, ci și să obțină câștiguri teritoriale punctuale, provocând în același timp pierderi uriașe armatei lui Putin.

Estimările occidentale vorbesc despre 30.000 până la 40.000 de militari ruși morți sau răniți în fiecare lună, cifre extrem de îngrijorătoare pentru Kremlin, într-un conflict în care Moscova nu reușește să obțină progrese semnificative pe câmpul de luptă.

De altfel, numărul total al pierderilor ruse de la începutul războiului este estimat la peste un milion de oameni, depășind cu mult capacitatea Rusiei de a compensa rapid acest bilanț sumbru.

În tot acest timp, Ucraina a reușit să transforme tehnologia dronelor într-un avantaj strategic major. De-a lungul frontului, armata ucraineană a creat o zonă de interdicție de aproximativ 10-15 kilometri, unde orice ofensivă a rușilor este expusă atacurilor permanente cu drone.

În plus, într-o evoluție și mai importantă, Kievul a extins războiul dincolo de linia frontului. Dronele ucrainene lovesc constant baze aeriene, depozite de muniție, infrastructură energetică și centre logistice aflate adânc în interiorul Rusiei, inclusiv în apropierea Moscovei.

Aceste atacuri obligă Rusia să își redistribuie apărarea antiaeriană, să mute aeronave, să-și întărească infrastructura critică și să consume resurse suplimentare pentru apărarea propriului teritoriu. Practic, Ucraina a reușit să crească permanent costurile războiului pentru Kremlin.

Obiectivele lui Putin, tot mai greu de atins

Războaiele de agresiune nu sunt evaluate doar după teritoriile ocupate, ci mai ales după atingerea obiectivelor politice inițiale.

În februarie 2022, Putin urmărea obținerea controlului total asupra Ucrainei, slăbirea NATO și reafirmarea Rusiei ca mare putere dominantă în spațiul eurasiatic. Astăzi, niciunul dintre aceste obiective nu pare aproape să fie atins.

Kievul nu a capitulat, iar scenariul unei cuceriri rapide a capitalei ucrainene a devenit imposibil. Frontul s-a redus la un război de uzură, concentrat în Donbas.

În același timp, NATO este mai mare și mai puternică decât înaintea invaziei. Finlanda și Suedia au aderat la alianță, iar statele europene și-au crescut masiv cheltuielile de apărare.

Presiunea începe să fie vizibilă și în interiorul Rusiei. Oficiali și parlamentari ruși au avertizat în ultimele luni asupra costurilor economice tot mai greu de susținut ale războiului.

Inclusiv Vladimir Putin a sugerat recent că războiul ar putea intra într-o fază de încheiere, într-o schimbare semnificativă de ton pentru un lider care prezentase conflictul până acum ca o confruntare existențială fără limită de timp.

Xi, cu ochii pe Taiwan

Pentru Beijing, războiul din Ucraina a devenit și un laborator strategic.

Xi Jinping urmărește atent dificultățile întâmpinate de Rusia în încercarea de a obține o victorie rapidă asupra unui adversar motivat și susținut de Occident. Lecțiile sunt esențiale pentru China, în contextul ambițiilor sale în privința Taiwanului.

Deși liderul chinez a ordonat armatei lui să fie pregătită pentru o eventuală operațiune contra Taiwanului până în 2027, contingentele militare chineze nu au o experiență reală de luptă. În plus, războiul din Ucraina demonstrează că superioritatea numerică nu garantează automat înfrângerea rapidă a adversarului.

Pentru Statele Unite și aliații lor occidentali, aceasta poate deveni o oportunitate strategică. Consolidarea NATO și menținerea sprijinului pentru Ucraina transmit simultan două mesaje: către Putin, că Rusia nu mai poate recâștiga inițiativa militară, și către Beijing, că orice acțiune împotriva Taiwanului ar provoca un răspuns coordonat al Occidentului.

Oportunitatea lui Trump

Donald Trump continuă să susțină că obiectivul său este încheierea războiului ucrainean prin negocieri.

Până acum însă, strategia sa diplomatică s-a bazat pe ideea că Ucraina, fiind partea mai slabă, va fi obligată să accepte concesii majore pentru a evita o înfrângere militară.

Realitatea de pe front începe să contrazică această premisă.

Ucraina pare astăzi mai sigură pe capacitatea sa de apărare, în timp ce Rusia se confruntă cu pierderi tot mai mari și cu perspective limitate ale unui succes militar decisiv. Acest nou echilibru ar putea modifica și logica negocierilor.

Ultima rundă oficială de discuții mediate de Statele Unite a avut loc în februarie, însă noile evoluții militare ar putea redeschide curând fereastra diplomatică.

Pentru Trump, șansa unei soluții negociate nu mai depinde de presiunea asupra Kievului, ci de exploatarea vulnerabilităților crescânde ale Moscovei, deoarece, pentru prima dată după mult timp, Kremlinul începe să dea semne că timpul nu mai lucrează în favoarea sa.