Reguli mai dure în trafic: școala de șoferi, obligatorie și pentru trotinetiști 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul rutier), depusă marți la Senat, este semnată de trei parlamentari POT.

Inițiatorii spun că măsura vine ca urmare a creșterii numărului de accidente în care au fost implicate trotinete și biciclete electrice. În expunerea de motive se arată că, „în primele opt luni ale anului 2025 au fost înregistrate 2 decese și 32 de persoane grav rănite”, ceea ce ar demonstra că aceste vehicule „pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru conducătorul trotinetei electrice”.

Ce prevede proiectul

În prezent, legislația permite circulația cu trotineta electrică de la vârsta de 14 ani, fără examen și fără verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație. De asemenea, trotinetele nu sunt înmatriculate și nici înregistrate oficial.

Proiectul de lege pus acum pe masa senatorilor modifică articolul 70 din OUG 195/2002 și introduce un nou alineat care stabilește clar că trotineta electrică va putea fi condusă doar de persoane care au absolvit un curs de legislație rutieră.

„În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”, stipulează documentul propus de parlamentarii POT.

Practic, „trotinetiștii” nu vor avea nevoie de permis de conducere, însă vor trebui să urmeze un curs asemănător pregătirii teoretice făcute la școala de șoferi, pentru a cunoaște toate regulile de circulație.

Șoferii scapă de noua obligație

Proiectul legislativ introduce și o excepție: persoanele care dețin deja permis auto nu vor mai trebui să facă acest curs.

Inițiatorii argumentează că șoferii au deja cunoștințe minime despre regulile de circulație și despre comportamentul în trafic.

„Se exceptează de la obligația promovării cursului persoanele care dețin permis de conducere pentru orice categorie de vehicule”, se precizează în proiect.

Verificare într-un registru electronic

O altă noutate este crearea unei evidențe electronice gestionate de Autoritatea Rutieră Română. Absolvirea cursului va fi introdusă într-un registru național, iar polițiștii vor putea verifica în timp real dacă utilizatorul trotinetei a urmat sau nu pregătirea obligatorie.

„Informația privind absolvirea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice”, potrivit textului legislativ.

Această măsură ar elimina necesitatea unui document fizic și ar permite verificarea rapidă în trafic.

Amenzi de până la 200 de euro pentru cei fără curs

Deși proiectul nu introduce explicit o sancțiune nouă, expunerea de motive arată că actualele prevederi din Codul Rrutier sunt suficiente pentru amendarea celor care nu respectă regulile privind circulația trotinetelor electrice.

În expunerea de motive, inițiatorii invocă articolul 100 alineatul 1 punctul 14 din OUG 195/2002, potrivit căruia:

„Nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice (...) constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni”.

Clasa a II-a de sancțiuni înseamnă, în prezent, aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă. Având în vedere că un punct de amendă valorează acum 202,5 lei (reprezentând 5% din salariul minim brut pe economie de 4.050 lei), amenzile din această clasă ar fi cuprinse între 810 lei și 1.012,5 lei.

De ce spun parlamentarii că sunt necesare noile reguli

În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit extrem de populare în marile orașe, în special printre adolescenți și tineri. Creșterea rapidă a numărului de utilizatori a venit însă la pachet cu accidente, conflicte în trafic și dificultăți pentru poliție în identificarea celor care încalcă regulile.

Inițiatorii susțin că proiectul încearcă să găsească „un echilibru între gradul de pericol social” și necesitatea unei reglementări „proporționale”.

Cu alte cuvinte, nu merg chiar până la introducerea unui permis special pentru trotinete, dar vor să impună o minimă instruire rutieră.

Deocamdată, proiectul se află în procedură parlamentară – Senatul fiind prima cameră sesizată - și poate suferi modificări înainte de votul final, însă inițiatorii au solicitat dezbaterea acestuia în procedură de urgență. Dacă va fi aprobată și promulgată pe președintele țării, legea ar urma să intre în vigoare la 90 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Ce reguli există deja pentru trotinetele electrice

Utilizatorii de trotinete electrice trebuie deja să respecte mai multe obligații prevăzute de Codul rutier:

vârsta minimă pentru circulația pe drumurile publice este de 14 ani;

casca de protecție este obligatorie pentru cei sub 16 ani;

circulația este permisă doar pe pistele pentru biciclete, iar dacă acestea nu există, pe sectoarele unde viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h;

este interzis transportul pasagerilor;

este interzisă circulația pe trotuar, dacă nu există amenajări speciale;

utilizatorii trebuie să aibă elemente reflectorizante și lumini pe timp de noapte;

conducerea trotinetei sub influența alcoolului sau a drogurilor poate atrage răspundere contravențională sau penală;

poliția poate aplica amenzi pentru folosirea telefonului mobil sau pentru traversarea neregulamentară a intersecțiilor.

Începând din noiembrie 2025, și asigurarea RCA a devenit obligatorie pentru anumite trotinete electrice, și anume cele care se încadrează în una dintre aceste categorii: au viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau au o greutate de peste 25 kg și pot depăși 14 km/h.