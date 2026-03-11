Motorină la jumătate de preț pentru fermieri. Ministrul Agriculturii propune un sistem de tichete

Sistem de tichete pentru fermieri

Una dintre variantele luate în calcul de Ministerul Agriculturii este introducerea unui sistem de tichete sau certificate, prin care fermierii să poată achiziționa direct carburantul la preț redus de la unitățile autorizate.

Schema ar urma să se aplice pentru 78 de litri de motorină pe hectar declarat la APIA, cantitate pentru care fermierii beneficiază deja de o acciză redusă.

„Îmi doresc un mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri pe hectar declarat la APIA, la un preț cuprins între 4 și 4,5 lei pe litru. Este un mecanism discutat cu Ministerul de Finanțe și pe care îl vom propune spre aprobare Guvernului”, a declarat Florin Barbu.

Fără TVA și acciză la pompă

Prin noul sistem, fermierii nu ar mai fi nevoiți să plătească integral carburantul și să aștepte ulterior rambursarea accizei și a TVA-ului, așa cum se întâmplă în prezent.

„Pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri pe hectar pentru care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, propunem ca aceștia să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unitățile acreditate de vânzare”, a explicat ministrul Agriculturii la AgroTV.

Decizia ar putea fi luată în curând

Florin Barbu a precizat că intenționează ca Guvernul să aprobe acest mecanism în următoarele două-trei săptămâni.

Potrivit oficialului, măsura ar avea impact zero asupra bugetului de stat, deoarece fermierii primesc deja aceste facilități prin sistemul actual de rambursare. Diferența ar fi că subvenția s-ar aplica direct la pompă, simplificând accesul agricultorilor la carburant mai ieftin, scrie observatornews.ro.