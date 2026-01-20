Secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș de pe A1 va  fi deschis mai repede

Astfel, constructorul austriac PORR lucrează la instalarea sistemelor anti-incendiu, a sistemelor de evacuare a noxelor dar și a fumului (în caz de incendiu) și sistemelor de iluminat. Urmează:

- montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale și o trecere auto),

- aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor,

- colmatarea rosturilor de dilatație a căilor de rulare.

Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 km, el fiind compus din două galerii, două tuneluri botezate „Alina” și „Daniela”. Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%. Secțiunea aceasta este primul lot din zona „montană”, cea mai dură a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual care este februarie 2027, transmite directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Acest proiect, în valoare de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹