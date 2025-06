Tranzacţiile cu apartamente au scăzut cu 9% în primele patru luni din 2025

Potrivit Colliers, accesul tot mai dificil la credite, instabilitatea economică şi creşterea costurilor din construcţii conturează un început de an tensionat pentru piaţa rezidenţială.



"Scăderea activităţii de pe piaţa imobiliară este efectul cumulat al mai multor factori care afectează atât încrederea, cât şi puterea de cumpărare a românilor. Încetinirea pieţei muncii, temperarea creşterii veniturilor, incertitudinile generate de contextul electoral şi creşterea constantă a preţurilor la locuinţe creează un climat dificil pentru tranzacţii. În plus, accesul la finanţare bancară este tot mai limitat, pe fondul inflaţiei ridicate şi al instabilităţii economice. În cazul apartamentelor noi, presiunile sunt şi mai mari. Eliminarea unor facilităţi fiscale, începând cu ianuarie 2025, a dus la creşterea costurilor cu forţa de muncă, afectând direct marjele dezvoltatorilor şi alimentând scumpirea locuinţelor. Totodată, deficitul de personal din construcţii devine tot mai evident, mai ales în condiţiile în care proiectele de infrastructură avansează într-un ritm accelerat", a explicat Gabriel Blăniţă, associate director Valuation & Advisory Services, Colliers România, citat în comunicat.



Potrivit sursei citate, după anul 2024 în care livrările de locuinţe în Bucureşti au scăzut cu aproape 20%, nici 2025 nu aduce semne convingătoare de revenire. Chiar dacă volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 9% în primul trimestru, potrivit datelor oficiale, este puţin probabil ca ritmul livrărilor să revină curând la nivelurile din anii anteriori.



"Deşi începutul de an a adus provocări pentru piaţa rezidenţială, interesul pentru achiziţia unei locuinţe rămâne ridicat, apropiindu-se de maxime istorice, potrivit sondajelor Eurostat. Totuşi, pentru cei care depind de creditare, procesul de cumpărare s-a complicat vizibil. Inflaţia, costurile ridicate ale finanţării şi posibilele măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar afectează suplimentar accesibilitatea locuinţelor", se menţionează în comunicat.



Consultanţii Colliers estimează că inflaţia va rămâne ridicată pe termen mediu, ceea ce pune piedici băncii centrale în tentativa de relaxare a politicii monetare. Totodată, măsurile fiscale necesare pentru reducerea deficitului bugetar ar putea îngreuna şi mai mult accesul la locuinţe, direct sau indirect. Astfel, 2025 se conturează ca un an dificil pentru cei care doresc să cumpere.



Pe lângă incertitudinile economice şi inflaţioniste, consultanţii Colliers subliniază că accesul la finanţare rămâne un obstacol major. Costurile ridicate de finanţare, în paralel cu o posibilă întârziere a ciclului de reducere a dobânzilor, afectează nu doar cererea, ci şi posibilitatea dezvoltatorilor de a lansa proiecte noi, în special în segmentul mediu de piaţă.



În acest context, semnalează consultanţii, piaţa chiriilor devine tot mai relevantă. Pentru mulţi, închirierea nu este doar o alternativă viabilă, ci şi o soluţie mai accesibilă. În Bucureşti, aproximativ 15% dintre locuitori stau cu chirie, iar acest procent ar putea creşte în anii următori, în linie cu tendinţele din marile oraşe europene. Pentru mulţi cumpărători care întâmpină dificultăţi în accesarea unui credit, închirierea devine o soluţie tranzitorie firească. Procentul de închiriere rămâne relativ scăzut raportat la media europeană, dar direcţia este clară: presiunea asupra accesibilităţii şi lipsa de stoc nou în zonele centrale şi bune vor alimenta cererea de închiriere.



"Privind spre viitor, dinamica pieţei rezidenţiale va depinde într-o mare măsură de deciziile de politică monetară şi fiscală, de stabilitatea pieţei muncii şi de capacitatea dezvoltatorilor de a se adapta noilor condiţii de cost şi cerere. În timp ce scăderea activităţii de tranzacţionare reflectă o perioadă de ajustare, interesul fundamental pentru locuire în marile oraşe rămâne ridicat. Prin urmare, este de aşteptat ca piaţa să rămână activă, dar într-un ritm mai temperat, cu un accent tot mai mare pe eficienţă şi accesibilitate", a punctat Gabriel Blăniţă.



Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, ce operează trei platforme - Servicii Imobiliare, Consultanţă Tehnică şi Managementul Investiţiilor. Compania are venituri anuale de aproape 5 miliarde de dolari, o echipă de 23.000 de profesionişti şi peste 100 de miliarde de dolari în active gestionate.

AGERPRES