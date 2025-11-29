Cum au evoluat câteva dintre cele mai importante companii listate la BVB în T3

Cele mai bune rezultate au fost raportate de Romgaz (SNG) și Nuclearelectrica (SNN), cu creșteri mari ale profitului determinate de condițiile de piață și impozitele mai mici. Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a avut, de asemenea, rezultate bune datorate ponderii mai mari a proiectelor aflate în faze avansate de dezvoltare, iar Teraplast a trecut de la pierdere la profit. Cele mai slabe au fost cele ale Băncii Transilvania, cu o scădere de profit determinata, însă, de un factor nerecurent. În zona rezultatelor de mijloc au fost de data aceasta mai mulți emitenți decât de obicei: OMV Petrom (SNP) și Erste Bank (EBS) cu creșteri mici ale profitului trimestrial, respectiv BRD Groupe Societe Generale (BRD) și Hidroelectrica (H2O), cu scăderi moderate, arată analiza citată.

Companiile analizate

OMV Petrom - După nu mai puțin de patru trimestre în care rezultatele sau înrăutățit fata de perioadele similare ale anilor anteriori, OMV Petrom a reușit să oprească acest trend, fară să înregistreze, totuși, o îmbunatățire semnificativa nici de data aceasta. Mai mult decât atât, motivul pentru care scăderea profitului net nu a continuat a fost apariția unui element nerecurent important. Cea mai importanta contribuție la evoluția rezultatelor a venit dintr-o sursa nerecurenta, rezultatul financiar net crescând cu 435,43 mil. RON, că urmare a înregistrării unor venituri din dobânzi în legătură cu un rezultat favorabil într-un litigiu. Este un venit care era greu de anticipat și care schimba radical evoluția rezultatelor trimestriale ale grupului.

Romgaz - Impozitul pe venitul suplimentar, care a afectat rezultatele Romgaz în anii precedenți, a ajuns să le influențeze de data aceasta în sens pozitiv, prin efectul de baza față de perioada similară a anului trecut. Influenta cea mai mare asupra rezultatelor financiare nu a venit, însă, de la venituri, ci de la cheltuieli, mai

exact de la cele cu taxele și impozitele, care au scăzut cu 55,16%, sau 316,67 mil. RON. Din aceasta diferență, 285,97 mil. RON au fost acoperite de scăderea impozitului pe venitul suplimentar (-70,09%), iar 26,31 mil. RON de redevențele mai mici (-16,95%). Motivul scăderii cheltuielilor cu impozitului pe venitul suplimentar. este ponderea mai mare a gazelor livrate la preț reglementat comparativ cu perioada similara a anului anterior.

Hidroelectrica - La fel că și în al doilea trimestru al anului, rezultatele Hidroelectrica au continuat să se înrăutățească fata de perioada similară a anului anterior, dar într-un ritm mai lent decât în trecut. De data aceasta veniturile au crescut, de la 2,05 mld. RON la 2,38 mld. RON la nivel consolidat (+16,22%), după ce în primul semestru al anului scăzuseră cu 16,2%. Cea mai mare parte a creșterii a fost generata de segmentul de furnizare, veniturile fară costuri transferate fiind mai mari cu 72,5%, de la 600 mil. RON în T3 2024 la 1,03 mld. RON în T3 2025.

Nuclearelectrica - Și de data aceasta Nuclearelectrica a avut rezultate mai bune decât celalalt producător de energie electrica listat, la acestea contribuind trei elemente principale: prețul mediu de vânzare, eliminarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetica (aceeași cu taxa pentru producătorii de energie care apare la Hidroelectrica) și costurile mai mici cu energia achiziționată. Veniturile din vânzarea energiei electrice au crescut cu 13,36%, de la 1,26 mld. RON la 1,43 mld. RON, o creștere mai lenta decât cea de 30,48% din primele șase luni ale anului.

One United Properties - Rezultatele financiare ale One United Properties au continuat să se îmbunătățească, de data aceasta doar că urmare a veniturilor nete mai mari din vânzarea proprietăților rezidențiale. Veniturile totale din vânzarea proprietăților rezidențiale, activitatea principala a grupului, au crescut cu 14%, de la 292,47 mil. RON în T3 2024 la 333,41 mil. RON în T3 2025, o creștere ceva mai lenta decât cea de 22,53% din primele șase luni ale anului. La ea au contribuit în principal vânzările de la One Lake Club și One North Lofts, primul proiect cu o creștere de 79,73 mil. RON, iar cel de-al doilea cu una de 29,15 mil. RON, ambele fiind în curs de dezvoltare. În sensul opus, cea mai mare scădere a fost cea a veniturilor One Cotroceni Park, un proiect finalizat deja, cu 44,74 mil. RON (-86,06%).

Teraplast - Situația din cele doua trimestre anterioare s-a repetat la Teraplast, grupul trecând de la pierdere în al treilea trimestru al anului trecut la profit în aceeași perioada a acestui an, dar rămânând pe pierdere pe ultimele 12 luni. De data aceasta veniturile au crescut într-un ritm mai lent decât în primele doua trimestre, cu 20,7%, de la 253,13 mil. RON în T3 2024 la 305,54 mil. RON în T3 2025. Comparativ, în primele șase luni ale anului creșterea veniturilor a fost de 28,93%, ducând în cele din urma și la o creștere mai mare a profitului net (5 mil. RON în medie pe trimestru în cazul T1 și T2, fata de doar 3,26 mil. RON în T3).

Erste Bank - Al treilea trimestru al anului a decurs în mod asemănător cu primele doua pentru grupul austriac, veniturile mentinandu-se pe trendul de creștere ușoară, iar profitul

net rămânând stabil. Veniturile nete din dobânzi și comisioane au crescut cu

5,08% la nivel trimestrial, de la 2,64 mld. EUR la 2,77 mld. EUR, după ce în primul semestru al anului înregistraseră o creștere asemănătoare, de 4,27%. Defalcat pe

categorii, veniturile nete din dobânzi au crescut cu 3,73%, fata de 2,69% în S1, iar veniturile nete din comisioane au crescut cu 8,57%, fata de 8,36% în S1. Comisioanele par să fi redevenit motorul principal de creștere a veniturilor băncilor, așa cum au fost pentru mulți ani după criza financiara din anul 2008, în

condițiile în care dobânzile nu mai dau semne de creștere.

BRD-Groupe Societe Generale - Al treilea trimestru al anului a adus o înrăutățire ușoară a rezultatelor financiare ale BRD – Groupe Societe Generale, după ce ritmul de creștere a veniturilor a scăzut, cel de creștere a cheltuielilor a crescut, iar cheltuielile cu costul riscului au crescut. Veniturile nete din dobânzi și comisioane, aferente activității de baza a grupului, au crescut cu 7,22%, de la 942,06 mil. RON la 1,01 mld. RON, după ce în primele șase luni ale anului crescuseră cu 9,34%. Diferență vine de la veniturile nete din comisioane, care au înregistrat o creștere de doar 3,37% în T3, în scădere de la 17,87% în primele șase luni ale anului, în timp ce veniturile nete din dobânzi au crescut cu 8,36%, comparativ cu o creștere de 7,04% în primul semestru.

Bănca Transilvania - Rezultatele trimestriale ale Băncii Transilvania au fost unele slabe, însă motivul este un efect de baza negativ fata de perioada similara a anului anterior, în lipsa acestuia evoluția fiind una mai buna. Pe partea operațională, veniturile din activitățile principale au crescut într-un ritm mai lent decât în primele șase luni ale anului, motivul fiind lipsa efectului de baza pozitiv dat de achiziția OTP Bank Romania. Rezultatele financiare ale acesteia au început să fie consolidate în T3 2024, ultimul trimestru în care efectul lor s-a simți fiind T2 2025. Veniturile nete din dobânzi și comisioane au crescut cu 8,29%, de la 2,28 mld. RON în T3 2024 la 2,47 mld. RON în T3 2025, creșterile procentuale ale veniturilor nete din dobânzi și ale celor din comisioane fiind, de data aceasta, foarte apropiate, 8,29% în cazul dobânzilor și 8,46% în cazul comisioanelor.