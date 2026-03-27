Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economia României, în derivă. Comerțul cu ridicata se prăbușește. Scăderi de peste 23% într-o singură lună

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   11:45
Sursa foto: Comerțul cu ridicata începe anul pe minus: scăderi în majoritatea sectoarelor.

Afacerile din comerțul cu ridicata s-au prăbușit în prima lună a acestui an. Potrivit datelor INS, față de decembrie 2025, cifra de afaceri în comerțul cu ridicata a scăzut cu peste 23%.

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicată, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, ca serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 23,1%.

Scădere puternică a afacerilor

S-a înregistrat scăderi la comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-47,9%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-35,6%), comerţul cu ridicata nespecializat (-28,4%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-24,9%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-23,5%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-23,3%), comerţul cu ridicată al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-12,8%) și la comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-12,0%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri în aceste sectoare a scăzut cu 4,7%.

Comparativ cu luna ianuarie 2025, în prima lună a acestui an, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a scăzut cu 2,8% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: comerţ
