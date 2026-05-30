Patru din 10 asistenți medicali și-ar dori să renunțe la profesie. Care sunt motivele?

Intenția asistentelor medicale din Spania de a părăsi profesia nu se datorează unui singur factor, ci unui ansamblu de condiții structurale care afectează activitatea zilnică a asistenței medicale. Potrivit celui mai amplu studiu realizat până în prezent în Spania, 4 din 10 asistenți medicali din Spania își doresc să renunțe la meseria lor în următorii 10 ani, potrivit Euronews.

Studiul este condus de Ministerul Sănătății și Institutul de sănătate Carlos III (ISCIII). În cadrul studiului au fost chestionați peste 20.000 de participanți. Cercetarea a fost publicată în revista „Journal of Nursing Management”.

Potrivit raportului, 39,6% dintre asistenții medicali chestionați intenționează să părăsească profesia în următorii 10 ani, iar 17% se așteaptă să facă acest lucru în doar doi ani. Principalii factori din cauza cărora lucrătorii din domeniul medical își doresc să părăsească profesia sunt lipsa siguranței locului de muncă și percepțiile negative privind calitatea îngrijirii și siguranța pacienților.

Mai precis, instabilitatea profesională generată de contractele temporare de muncă cresc cu 33% probabilitatea de părăsire a profesiei. Percepția privind siguranța precară a pacienților crește cu 81% riscul ca asistenții medicali să-și părăsească profesia.

În plus, aproape 6 asistenți medicali din 10 care își doresc să renunțe la profesie invocă lipsa de stabilitate ca motiv principal, urmată de recunoașterea limitată și de condițiile de muncă pe care mulți le consideră inadecvate.

Potrivit studiului, există inegalități regionale semnificative. Asistenții medicali din regiuni precum Madrid, Insulele Canare, Galicia și Insulele Baleare au o probabilitate de două mai mare de-ași abandona chemarea profesională precum lucrătorii medicali din Navarra, regiune situată în nordul Spaniei. Autorii studiului consideră că intenția lor este legată de diferențe în ceea ce privește condițiile de muncă, dar și organizarea sistemului de sănătate.

Discrepanța dintre formarea și practica profesională reprezintă un factor cheie ce îi influențează pe asistenții medicali să-și părăsească domeniul. Numai 3 din 10 asistenți medicali, însumând un procent de 34,5% dintre cei specializați lucrează în domeniul medical ales. Acest fapt contribuie la nemulțumirea profesională, potrivit studiului.

De asemenea, 6 din 10 asistenți medicali au o lipsă de timp pentru îngrijirea pacienților, recunoscând că omit acordarea anumitor îngrijiri medicale specifice din această cauză.

Potrivit sursei citate, în multe țări europene, sistemele de sănătate se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal medical. Această lipsă este agravată de îmbătrânirea populației, presiunea asupra serviciilor și dificultatea de a reține personalul calificat.

Organizațiile internaționale ar putea avea nevoie de sute de mii de asistenți medicali suplimentari în următorii ani pentru a menține standardele de îngrijire.

În țări precum Germania, Franța și Regatul Unit, sindicatele din domeniul sănătății au semnalat vă ratele de abandon precoce al profesiei sunt în creștere. De asemenea, asistenții medicali au dificultăți în acoperirea turelor în spitale și în asistența medicală primară.

Studiul din Spania este parte a Cadrului strategic pentru îngrijiri medicale 2025–2027. Rezultatul studiului accentuează faptul că securitatea locurilor de muncă, a recunoașterii profesionale și a condițiilor de muncă trebuie să fie îmbunătățite. Acestea sunt elemente cheie în stoparea exodului de talente, care ar putea afecta calitatea sistemelor de sănătate europene dacă aceste chestiuni nu sunt abordate.

