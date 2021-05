5 mituri despre creditele de nevoi personale

La fel ca orice împrumut, şi creditele de nevoi personale sunt privite, de multe ori, cu teamă şi scepticism. Miturile din jurul lor au contribuit la adâncirea neîncrederii în ofertele de creditare disponibile pe piaţa financiară, însă multe dintre acestea nu conţin nici măcar un gram de adevăr.

Mitul nr. 1 – Creditele de nevoi personale au cele mai mari dobânzi de pe piaţă.

FALS. Când aud cuvântul „credit”, foarte mulţi oameni se gândesc, iniţial, la... dobânzile foarte mari. În realitate, în ultimii ani, nivelul acestora a scăzut vizibil. Însă, dobânzile creditelor pentru nevoi personale nu sunt cele mai mari de pe piaţă, fiind depăşite de cele percepute pentru cardurile de cumpărături, care pot ajunge chiar şi până la 28%, şi de cele pentru overdrafturi (descoperire de cont), de până la 20%.

Mitul nr. 2 – Nu contează dacă obţii venituri din alte surse, banca ţine cont doar de salariu sau pensie.

FALS. Una dintre condiţiile principale de eligibilitate stabilite de bănci se referă la existenţa unui venit stabil. Instituţiile de creditare iau în calcul o gamă largă de venituri, nelimitându-se doar la salarii sau pensii. Astfel, se va ţine cont şi de banii pe care îi încasezi, de exemplu, din drepturi de autor, contracte de management, dividende, chirii, indemnizaţii sau activităţi independente ori comerciale. În plus, nici nu va fi nevoie să aduci o adeverinţă de venit dacă veniturile tale pot fi consultate în baza de date a ANAF.

Mitul nr. 3 – Obţinerea unui credit de nevoi personale este imposibilă dacă eşti înscris în Biroul de Credit.

FALS. Dacă ai înregistrat restanţe la plata altor împrumuturi sau dacă figurezi în evidenţele Biroului de Credit nu înseamnă că nu vei mai putea obţine niciodată un credit de nevoi personale. Ce-i drept, procedura este mai riguroasă. Concret, vei trece printr-o verificare mai minuţioasă din partea băncilor, accentul punându-se pe situaţia financiară a ta şi a codebitorului, dacă este cazul, dar şi pe istoricul tău în Biroul de Credit. La final, dacă banca va considera că eşti eligibil va da undă verde noului împrumut. În funcţie de situaţia ta şi de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, acordarea creditului de nevoi personale poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Mitul nr. 4 – Banca nu îţi va permite să plăteşti mai repede creditul, fără costuri uriaşe.

FALS. În cazul în care situaţia financiară îţi va permite, vei putea să plăteşti mai repede împrumutul sau să achiţi o sumă mult mai mare decât valoarea ratei lunare. Prin rambursarea anticipată parţială sau totală vei reduce semnificativ costul total al împrumutului de nevoi personale. Procedura nu este dificilă, întrucât vei avea de completat o cerere de rambursare anticipată şi să dispui în cont de suma pe care intenţionezi să o plăteşti. Dacă optezi pentru rambursare parţială, vei putea alege între micşorarea perioadei de rambursare şi cea a ratei lunare.

Pentru creditele cu dobândă variabilă, comisionul este 0. Situaţia e diferită pentru împrumuturile cu dobândă fixă, fiind de 0,5% din valoarea pe care o achiţi în avans, în cazul unei perioade mai mici de un an până la finalul contractului de creditare, respectiv de 1% dacă rambursarea are loc cu mai mult de un an înainte de ultima data scadentă.

Mitul nr. 5 – Poţi obţine credit de nevoi personale şi de la IFN-uri.

ADEVĂRAT. Înainte, doar băncile acordau credite de nevoi personale. Între timp, situaţia s-a schimbat, astfel că şi IFN-urile au în portofoliu împrumuturi de nevoi personale nebancare. În timp ce instituţiile bancare acordă în medie, fără ipotecă, până la 130.000 de lei, la IFN-uri valoarea maximă poate ajunge şi până la 230.000 de lei, perioada de rambursare fiind de cel mult 5 ani. Pentru a lua o decizie legată de creditul care ţi se potriveşte, fie bancar, fie nebancar, poţi încerca în mod gratuit calculatorul online Sortter, care te va ajuta cu o simulare reală a ofertelor de creditare disponibile pe piaţă.

Un ajutor pentru alegerea unui credit convenabil

Este absolut logic că în momentul în care cauţi un credit de nevoi personale trebuie să fii atent la toate posibilele capcane în care ai putea să cazi. Poţi evita surprizele neplăcute pe termen mediu sau lung cu ajutorul calculatorului de credite de nevoi personale creat de Sortter, care-ţi pune la dispoziţie gratuit informaţii reale despre ofertele de creditare existente pe piaţă.

Va trebui să introduci doar suma pe care doreşti să o împrumuţi şi perioada în care ai de gând să rambursezi creditul. În funcţie de aceste criterii pe care le stabileşti tu, calculatorul Sortter îţi va prezenta doar ofertele de creditare care ţi se potrivesc. Vei afla imediat toate detaliile financiare importante pentru a putea compara ofertele şi implicit pentru a putea alege creditul care ţi se pare cel mai avantajos.