Ministrul Miruță: Avioanele ridicate vineri au avut ordin să doboare dronele dacă era necesar!

„Au avut aprobare să tragă, au avut decizie să tragă din partea zonei militare, din partea zonei de conducere a Ministerului Apărării”, a spus Radu Miruță, sâmbătă, la Digi24.

Întrebat dacă unele aparate de zbor au intrat razant în spațiul aerian al României, ministrul Apărării a spus: „E o chestiune extraordinar de fină, pentru că sunt drone care merg cu dedicație pentru porturile ucrainene de la Dunăre și care, pe traiectoria lor, pentru câte o fracțiune de moment, pot să ciupească spațiul aerian românesc. E foarte la limită situația în astfel de cazuri, pentru că durează câteva secunde. Ce s-a întâmplat ieri nu a fost o dronă care a pătruns adânc în teritoriul național și nu a fost doborâtă. Ieri s-au ridicat, de exemplu, de trei ori escadrile de câte două avioane de vânătoare”.

Trei mesaje Ro-Alert au fost emise vineri în județul Tulcea. Acesta avertizau asupra posibilității căderii unor obiecte, după ce au fost detectate ținte în apropierea graniței cu Ucraina.

