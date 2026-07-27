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Jurnalul Ştiri Locale Final tragic după mesajul Ro-Alert pentru tânăra de 22 de ani, dispărută în Capitală

Final tragic după mesajul Ro-Alert pentru tânăra de 22 de ani, dispărută în Capitală

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 16:06 Modificat la 27 Iul 2026 16:06
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Final tragic după mesajul Ro-Alert pentru tânăra de 22 de ani, dispărută în Capitală
O tânără de 22 de ani din Capitală a fost dată dispaărută iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert.

Tânăra de 22 de ani a cărei dispariție a fost semnalată în București și pentru care autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert a fost găsită moartă. Identitatea acesteia a fost confirmată în urma procedurilor medico-legale.

Dispariția a fost sesizată în data de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00. Tânăra a fost văzută ultima dată în aceeași zi, la o unitate medicală din Sectorul 6 al Capitalei.

Imediat după primirea sesizării, polițiștii au declanșat toate procedurile specifice pentru căutarea unei persoane dispărute. Au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date, fiind analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, au fost verificate zonele pe care aceasta le frecventa.

În urma informațiilor obținute, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-Alert pentru a solicita sprijinul populației în găsirea tinerei.

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Tânăra, lovită de tren

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au ajuns la concluzia că persoana căutată ar putea fi victima unui eveniment feroviar produs în aceeași zi, 24 iulie, în jurul orei 12:00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

„În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, a transmis Poliția Capitalei.

În cursul zilei de luni, procedurile medico-legale efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov au confirmat identitatea victimei.

„În continuare, activitățile procedurale sunt desfășurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”.

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Subiecte în articol: disparitie RO-ALERT
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