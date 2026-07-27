Ești singur și faci infarct. Cum procedezi? Dr. Vasi Rădulescu: „Primul lucru îți poate salva viața”

Mulți oameni pierd timp prețios încercând să vadă dacă durerea trece sau căutând pe internet ce ar trebui să facă. Medicul Vasi Rădulescu explică pașii care pot face diferența dintre viață și moarte și demontează câteva mituri periculoase.

Un infarct miocardic apare atunci când o arteră care hrănește inima se blochează, iar o parte din mușchiul cardiac nu mai primește suficient oxigen. Cu cât tratamentul începe mai repede, cu atât șansele de supraviețuire și recuperare sunt mai mari.

Cum recunoști un posibil infarct

Durerea nu este întotdeauna identică de la o persoană la alta, însă există câteva semne care ar trebui să te trimită imediat cu gândul la infarct.

Printre cele mai frecvente simptome se numără:

durere puternică sau senzație de apăsare în piept;

durere care iradiază spre brațul stâng, ambele brațe, umăr, spate, gât sau mandibulă;

transpirații reci;

dificultăți de respirație;

greață sau vărsături;

paloare;

stare de slăbiciune sau amețeală.

La femei, vârstnici și persoanele cu diabet, simptomele pot fi mai puțin evidente și pot include doar oboseală extremă, lipsă de aer sau disconfort în partea superioară a abdomenului.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci: sună imediat la 112

„Acesta este cel mai important lucru și constituie o prioritate absolută”, subliniază medicul Vasi Rădulescu.

Nu aștepta să vezi dacă durerea dispare și nu încerca să conduci până la spital dacă ai simptome sugestive pentru infarct.

Ambulanța poate începe tratamentul încă din drum, iar echipajul este pregătit să intervină dacă apar complicații.

Dacă ești acasă, descuie ușa. Este un detaliu la care puțini se gândesc.

Dacă starea ta se agravează înainte ca echipajul medical să ajungă, ușa încuiată poate întârzia intervenția.

Ideal este să o descui imediat după apelul la 112 și să rămâi cât mai aproape de intrare.

Nu intra în panică și nu face efort

Anxietatea este o reacție firească, însă poate înrăutăți situația.

Când ne speriem, organismul eliberează hormoni de stres care accelerează bătăile inimii și cresc necesarul de oxigen al mușchiului cardiac.

În timpul unui infarct, exact lipsa oxigenului este problema principală.

De aceea, încearcă să respiri lent, să stai așezat sau într-o poziție confortabilă și să eviți orice efort inutil.

Mitul care circulă de ani de zile: nu începe să tușești intenționat

Pe internet circulă de mult timp ideea că o persoană care face infarct ar trebui să tușească puternic și repetat pentru a-și salva viața.

Medicul Vasi Rădulescu spune clar că acest lucru nu ajută în situația obișnuită și poate chiar întârzia măsurile cu adevărat importante.

Respirația calmă și apelul la 112 sunt incomparabil mai utile.

Poți lua aspirină?

Dacă nu ai o alergie cunoscută la aspirină și o ai la îndemână, medicul spune că poți mesteca și înghiți o tabletă de aspirină pentru adulți.

Totuși, avertizează să nu pierzi timp căutând medicamentul prin casă.

Prioritatea rămâne apelul la 112 și așteptarea echipajului medical.

Cât timp ai la dispoziție?

Contrar unei idei răspândite, un infarct nu înseamnă că persoana își pierde imediat cunoștința.

Durerea poate dura 15, 30 sau chiar 60 de minute înainte de apariția unor complicații severe.

Acesta este motivul pentru care este atât de important să nu amâni apelul la serviciile de urgență.

În cardiologie există expresia „timpul înseamnă mușchi cardiac”: cu fiecare minut în care circulația sângelui rămâne blocată, o parte din inimă poate fi afectată ireversibil.

Ce NU trebuie să faci

Specialistul atrage atenția asupra câtorva greșeli frecvente:

nu conduce singur până la spital dacă ai simptome severe;

nu apăsa pe piept și nu încerca să îți faci singur compresii toracice;

nu pierde timp căutând diverse remedii;

nu aștepta să vezi dacă durerea trece de la sine.

De ce este atât de importantă intervenția rapidă

În cazul unui infarct extins poate apărea fibrilația ventriculară, o tulburare gravă de ritm care poate duce la stop cardiac.

În astfel de situații, doar intervenția rapidă a echipajului medical și, dacă este necesar, defibrilarea pot salva viața pacientului.

Dacă suspectezi un infarct și ești singur:

✔ Sună imediat la 112.

✔ Descuie ușa locuinței.

✔ Stai într-o poziție confortabilă și respiră calm.

✔ Evită orice efort.

✔ Dacă nu ai alergie și ai aspirină la îndemână, poți mesteca un comprimat.

✔ Așteaptă ambulanța.

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