SRI și-a luat drone antiteroriste de la firma unui fost angajat MApN, a cărui soție lucrează la MAI

Afacerea a făcut obiectul unei licitații la care a participat o singură firmă, patronată de un fost salariat al MApN, căsătorit cu un ofițer al Ministerului Afacerilor Interne. Atât compania care și-a adjudecat acest contract, cât și o altă firmă patronată de același fost angajat al MApN derulează, de ani, contracte pe bandă rulantă cu instituțiile de forță ale statului, printre care și Ministerul Afacerilor Interne, dar și Ministerul Apărării Naționale.

Serviciul Român de Informații, prin celebra deja unitate militară UM 0929 București, a publicat, la data de 16 iulie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să încheie un contract de achiziție privind furnizarea unui sistem integrat de drone, în cadrul unui proiect denumit „Sistem integrat de drone pentru intervenție contrateroristă, cu monitorizare centralizată distantă - S.I.D.”.

Pentru aceasta, serviciul secret a pus la bătaie un buget inițial estimat la 3.543.839 de lei fără TVA, respectiv de 4.217.168,41 de lei cu tot cu TVA (860.646,6 euro).

Este vorba despre un contract cu durata de implementare de 12 luni, în vederea încheierii căruia autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, impunând drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate - preț. Conform evaluării, prețul ofertei a fost punctat cu 40%, perioada de garanție tehnică extinsă a sistemului integrat de drone a fost punctat cu 30 de procente, în timp ce câte 10 procente reprezintă evaluarea criteriului altitudinii maxime de utilizare, al vitezei maxime de deplasare și cel al autonomiei de operare fără încărcătură.

În documentația de atribuire se precizează faptul că fondurile sunt asigurate prin Planul Național 2021 - 2027 - Securitate Internă, Apelul „Combaterea terorismului, a radicalizării, a extremismului violent și a amenințărilor asimetrice și hibride”.

Echipamente care să ajute luptătorii „aflați în câmpul tactic”

La această licitație deschisă, organizată de Serviciul Român de Informații, a fost depusă o singură ofertă, care a fost, de altfel, și declarată admisibilă. În aceste condiții, la data de 28 noiembrie 2025, UM 0929 București a încheiat cu SC G2Comint SRL contractul nr. 131/2025, la un preț final negociat de 3.450.000 de lei fără TVA, respectiv de 4.283.400 de lei cu TVA inclusă (874.163,3 euro).

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții publice, rezultă că UM 0929 București îndeplinește, în acest caz, doar rolul de achizitor, în timp ce UM 0991 București are calitatea de beneficiar-plătitor. UM 0991 București este divizia de transporturi a Serviciului Român de Informații.

Conform aceluiași caiet de sarcini, proiectul își propune să implementeze la nivel național o infrastructură UAV (avioane fără pilot), aflată în teren, în dotarea Brigăzii Antiteroriste, care poate fi operaționalizată într-un timp scurt, „în vederea obținerii de imagini în timp real din zone în care s-a semnalat o amenințare, în vederea identificării țintei și orientării în teren a echipelor tactice cu rol de prim-respondent”.

SRI susține că este vorba despre „platformele UAV avansate, dotate cu senzori optici performanți, inclusiv cu capabilități I.R., ale căror fluxuri video vor fi transmise în timp real către Centrul de Intervenție Multirisc (CIMR)”, dar și că, prin proiect, se urmărește „asigurarea unui sistem de comandă și control care să permită gestionarea eficientă a operațiilor de la distanță, fără interacțiunea luptătorului aflat în câmpul tactic, dar și asigurarea unui software de management, cu posibilitatea de a stabili și implementa diferite misiuni care pot fi executate autonom, cum ar fi itinerar de patrulare sau supravegherea zonei de interes”.

18 angajați ai SRI vor fi instruiți să le folosească

SRI solicită ca perioada de garanție a sistemului să fie de doi ani de la data recepției. În acest sens, furnizorul va realiza toate configurările și setările necesare pentru a pune echipamentele în funcțiune. Această punere în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare în ceea ce privește performanța și calitatea.

După punerea în funcțiune a sistemului, furnizorul este responsabil pentru planificarea în detaliu, să pregătească și să deruleze o serie de teste care să confirme că sunt asigurate cerințele funcționale ale sistemului.

Testele constau în realizarea, pe cheltuiala furnizorului, a unui test de zbor la o altitudine de minimum 120 de metri, pentru o durată de cel puțin două ore, comutarea zborului între cele două tipuri de propulsie - electrică și termică -, controlul PTZ și afișarea fluxului video provenit de la un payload, care generează flux video în timp real.

„Pentru a asigura valorificarea întregului potențial al echipamentelor în timpul utilizării acestora, se impune efectuarea unui curs privind instruirea și calificarea operatorilor”. La acest curs, vor fi instruite 18 cadre ale Serviciului Român de Informații, se mai arată în caietul de sarcini citat.

Motoare hibrid - electric și pe benzină

În ceea ce privește specificațiile sistemului de drone, se arată, în aceeași documentație, că sistemul UAV trebuie să aibă capacitatea operațională de supraveghere video aeriană în spectral vizibil și termal și să transmită în timp real imaginile, cu posibilitatea de pliere a sistemului în timpul transportului.

Astfel, sistemul UAV este format din două complete și constă într-o platformă aeriană, cu dimensiuni de maximum 2,2 X 2,2 metri lungime, cu masa de decolare de 30 de kilograme. Viteza de deplasare trebuie să fie de minimum 50 de kilometri pe oră, la o altitudine maximă de utilizare de minimum 3.500 de metri. Ca durată de zbor, se cere minimum patru ore fără încărcătură și minimum două ore cu o încărcătură de 5 kilograme. Autonomia de operare fără încărcătură este de minimum 150 de kilometri.

Sistemul trebuie să aibă, ca funcționalități de zbor minimale, posibilitatea de staționare la punct fix, decolare și aterizare automate, și să realizeze comutarea între modulele de propulsie în timpul zborului. Este vorba despre un sistem de propulsie hibrid, format dintr-un motor termic pe benzină, cu injecție electronică, și un motor electric.

Stația de comandă și control trebuie să fie compatibilă cu platforma existentă, rigidizată, cu sisteme de antene care să asigure funcționarea în parametri operaționali. Mai trebuie să aibă afișare integrată cu informații de navigație, telemetrie, motor, vizualizare flux video și control de zbor.

Sistemul de comunicații trebuie să fie prevăzut cu protecție antibruiaj, iar payload-ul video de tip PTZ trebuie să aibă capabilități de vizualizare pe timp de zi și pe timp de noapte.

Afaceri pe bandă rulantă cu instituțiile statului

Compania SC G2Comint SRL, care și-a adjudecat acest contract pus la bătaie de Serviciul Român de Informații, a fost înființată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 28 august 2011, sub denumirea de SC Zenconing SRL, având-o drept asociat unic și administrator pe o anume Maria Zenovia Grigore.

La data de 31 iulie 2019, aceasta i-a cedat firma Voicăi Ghimfus, care, la data de 8 octombrie 2019, l-a numit administrator pe fiul său, George Cristian Ghimfus.

În data de 11 noiembrie 2019, Voica Ghimfus a decis schimbarea numelui firmei în SC Starc4 Development SRL. După care, la data de 10 octombrie 2022, George Cristian Ghimfus este cooptat ca nou asociat în firmă, cu 80% din capitalul social, în timp ce Voica Ghimfus a mai controlat doar 20 de procente din beneficiile și pierderile societății.

La data de 26 ianuarie 2024, se schimbă din nou denumirea companiei, devenind ceea ce astăzi se numește SC G2Comint SRL, iar George Cristian Ghimfus și-a majorat aportul la capitalul social la 98%, în timp ce Voica Ghimfus a rămas doar cu 2% din capitalul social.

Încă o firmă abonată la banii publici

Patronul SC G2Comint SRL, Cristian George Ghimfus, mai deține o companie, pe nume SC Starc4Sys SRL. Omul de afaceri a lucrat, până în urmă cu mai mulți ani, la Ministerul Apărării Naționale. Informația rezultă dintr-o declarație de avere mai veche a soției sale, Mihaela Ghimfus, care lucra, în anul 2009, la Secția 12 de Poliție din București.

În 2020, o altă declarație de avere a soției îl menționa pe Cristian Grigore Ghimfus ca angajat al SC CRSR România SA - Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Ultima declarație de avere a Mihaelei Ghimfus, datată din 31 mai 2024, în calitate de ofițer specialist la Ministerul Afacerilor Interne, îl localizează pe soț ca salariat al SC Starc4sys SRL, cu venituri anuale de 109.700 de lei, dar și al SC G2Comint SRL, cu venituri anuale de 5.388 de lei. De la această din urmă firmă, a ridicat dividende de 641.550 de lei.

Palmares

Deși ambele firme fac afaceri cu statul, chiar cu Ministerul Afacerilor Interne, acest lucru nu este menționat de Mihaela Ghimfus în declarația de interese din 31 mai 2024.

Spre exemplu, SC G2Comint SRL, a încheiat, la data de 14 iulie 2021, cu Ministerul Afacerilor Interne un contract de 423.998 de lei fără TVA, pentru furnizarea unei soluții radioreleu pe bandă largă. La 16 iunie 2022, aceeași firmă a primit de la STS un contract în valoare de 3.325.072,4 euro fără TVA, pentru furnizarea de vehicule și automobile.

ANCOM a atribuit, la data de 28 august 2024, acestei companii un contract de 4.116.923 de lei fără TVA, pentru furnizarea de senzori RF cu trei stații de control pentru extinderea sistemului de monitorizare a spectrului radio cu capacități de geolocalizare.

Jandarmeria Română - UM 0251 București a încheiat, la 30 aprilie 2025, cu SC G2Comint SRL un contract de 2.400.000 de lei fără TVA, pentru livrarea de autoturisme de patrulare cu tracțiune integrală. Firma a mai primit, la data de 10 martie 2025, de la ROMATSA, un contract de 2.662.500 de lei fără TVA, pentru livrarea de autovehicule de tip autoutilitară 4X4.

La data de 8 august 2025, Distribuție Energie Electrică România SA a încheiat cu aceeași firmă un contract de 1.336.800 de euro fără TVA, pentru livrarea de autoutilitare 4X4 de 3,5 tone și de autoturisme de teren 4X4. La rândul ei, Delgaz Frid SA a încheiat cu firma în cauză, la 28 august 2025, un contract de 11.021.888,27 de lei fără TVA pentru furnizarea de autovehicule și autoutilitare.

Un alt contract primit de compania lui Ghimfus a fost atribuit, la data de 13 octombrie 2025, de către Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, la un preț de 1.713.750 de lei fără TVA, pentru furnizarea de autovehicule. Nu în ultimul rând, la data de 30 octombrie 2025, Jandarmeria Română a atribuit aceleiași firme un contract de 1.435.000 de lei fără TVA, pentru livrarea de autovehicule de patrulare cu tracțiune integrală, iar Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare a încheiat cu aceeași companie, la 24 noiembrie 2025, un contract de 814.000 de lei fără TVA pentru livrarea de autovehicule de patrulare 4X4 și de echipamente portabile de transmisie.

Cea de-a doua firmă a lui George Cristian Ghimfus, SC Starc4Sys SRL, are, la rândul ei, contracte cu Direcția Generală Anticorupție din MAI, cu MApN (UM 02415 București), cu MAI, cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română SA, cu Jandarmeria Română, cu MApN (UM 02574 București), cu STS, cu UM 0391 Brașov, cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, cu Primăria Medgidia, cu Poliția Capitalei, cu Termoenergetica, cu SPP, cu ANCOM, cu Consiliul Județean Giurgiu, cu DGPI, cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu UM 0466 București (SRI), cu IGPR, cu Registrul Auto Român sau cu Romtehnica.