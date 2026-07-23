Singurul lucru pe care trebuie să-l faci înainte de sfârșitul verii, în funcție de data nașterii

Născuți pe 1, 10, 19 sau 28 - Excursie spontană la plajă

Aceste date de naștere sunt influențate de Soare, planeta încrederii și a vitalității. Ce modalitate mai bună de a sărbători vara decât prin a te bucura de câteva raze? O zi la plajă îți poate ridica moralul. Ca lider înnăscut, te confrunți adesea cu o povară grea de responsabilitate. Asigură-te că îți iei o zi pentru îngrijirea de sine atunci când ai cea mai mare nevoie; poți pune pauză termenelor limită și problemelor pentru o vreme. Vremea de vară la plajă este aici și acum.

Născuți pe 2, 11, 20 sau 29 - Reconectează-te la o înghețată

Ca menținători ai păcii orientați spre relații, acestor date de naștere le-ar plăcea să petreacă timp individual cu cineva special în această vară. Guvernați de Lună, ei posedă o compasiune și o empatie profunde. În această vară, s-ar putea să fii plăcut surprins de cine te conectezi profund sau cu cine te reconectezi. Să-ți satisfaci pofta de dulce în timp ce îți amintești de trecut este o modalitate minunată de a-ți aduce un zâmbet pe față înainte ca sezonul însorit să treacă la toamnă.

Născuți pe 3, 12, 21 sau 30 - Spune Da fiecărei petreceri la piscină

Petrecerea la piscină este opțională, dar aceste zile de naștere oferă o oportunitate excelentă de a socializa înainte de sfârșitul verii. Dacă ai simțit nevoia să te ascunzi de lume în ultima vreme, acesta este motivul perfect pentru a ieși și a te conecta cu ceilalți. Oamenii sunt dornici să stea de vorbă cu tine, să te ajute să te distragi de la poverile tale și să-ți stârnească curiozitatea. Guvernați de Jupiter, planeta expansiunii, acum este momentul să-ți lași latura jucăușă să strălucească. Înainte de sfârșitul verii, s-ar putea chiar să-ți faci unul sau doi prieteni noi ieșind din zona ta de confort.

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Născuți pe 4, 13, 22 sau 31 - Profită de zilele de vacanță

Ca muncitori harnici, persoanele născute în aceste date depășesc adesea așteptările. Guvernați de Uranus, planeta inovației, sunteți dornici să vă prezentați cea mai bună muncă. Înainte de sfârșitul verii, faceți-vă timp să vă îndepărtați de responsabilități și să vă conectați cu latura voastră jucăușă. Chiar dacă sunteți retrași din carieră, fiți precauți în a vă asuma responsabilități excesive sau roluri de îngrijire care v-ar putea împiedica să urmați ceea ce doriți cu adevărat să faceți. Meritați o pauză.

Născuți pe 5, 14 sau 23 - Excursie improvizată

O excursie cu mașina vă poate oferi schimbarea de perspectivă de care aveți nevoie. Guvernați de Mercur, planeta curiozității, cea mai bună versiune a voastră apare atunci când sunteți implicați mental. Alegeți calea mai puțin umblată, conduceți fără o destinație specifică în minte sau îndreptați-vă direct către un loc pe care ați vrut întotdeauna să îl vizitați. Fie că călătoriți singuri, fie că mergeți în excursii cu familia, sfârșitul verii vă încurajează să explorați lumea dincolo de împrejurimile voastre imediate.

Născuți pe 6, 15 sau 24 — Organizează grătarul suprem în curte

Când adunați oameni împreună, se creează amintiri de neuitat. Aceste date de naștere sunt asociate cu Venus, planeta relațiilor și a conexiunii. Înainte de sfârșitul verii, profitați la maximum de magnetismul vostru invitându-vă vecinii, prietenii, familia și cei dragi să se relaxeze și să se bucure de o mâncare bună împreună. Veți fi surprinși cât de mult mai înălțați vă simțiți alături de alții în spațiul vostru. Ca îngrijitor, vă va plăcea să organizați o petrecere de vară.

Născuți pe 7, 16 sau 25 — Privește un apus de soare în tăcere

Ca suflete introspective, aceste date de naștere sunt menite să vă reîncarce în singurătate înainte de sfârșitul verii. Ghidați de Neptun, planeta eterică a spiritualității, aveți un suflet profund. Deși sunteți adesea ocupați să vă ocupați de ceilalți, este timpul să vă acordați un moment pentru voi înșivă înainte ca vara să se estompeze. Ai fi surprins de claritatea care vine în timp ce privești apusul în tăcere. Natura are un mod de a-ți ancora spiritul sensibil.

Născuți pe 8, 17 sau 26 - O zi de răsfăț

Pentru cineva care muncește la fel de mult ca tine, este corect să te joci la fel de mult! Guvernat de Saturn, planeta karmei, ai arătat întotdeauna înțelepciune dincolo de anii tăi. Cu toate acestea, toată munca și lipsa distracției duc la o viață plictisitoare, nu-i așa? Răsfață-te cu gadgetul care ți-a atras atenția. Gândește-te la el ca la un cadou pentru tine, așa cum ai face pentru o persoană dragă specială. Meriți să te răsfeți înainte ca vara să se termine.

Născuți pe 9, 18 sau 27 - O noapte cu foc de tabără

Guvernat de planeta înflăcărată Marte, te simți cel mai viu atunci când îți îmbrățișezi pasiunile. O noapte cu foc de tabără - o întâlnire cu cei dragi sau chiar o experiență solo - îți poate reaprinde spiritul pe măsură ce vara se apropie de sfârșit. Fie că ești în curtea din spate sau într-o excursie cu cortul, vei găsi bucurie sub cerul înstelat, cu flăcările trosnind și liniștindu-ți nervii, potrivit parade.com.

